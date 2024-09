Algérie: Energie - Arkab affirme la disponibilité de son secteur à accompagner le projet 'Baladna' pour la production du lait en poudre

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé jeudi à Alger la disponibilité de son secteur à accompagner la société "Baladna" et à lui fournir l'énergie nécessaire à la concrétisation de ce projet agricole et industriel algéro-qatari pour la production du lait en poudre, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Arkab a tenu cette déclaration lors d'une rencontre, tenue au siège de son département ministériel, avec le conseiller du Conseil d'administration (CA) de la société qatarie "Baladna", Ali El-Ali, et M. Ethan Tinan, membre du CA de la société, en présence du Président-directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, et des cadres des deux ministères de l'Energie et des Mines, et de l'Agriculture et du Développement rural.

Outre le raccordement du projet, les deux parties ont évoqué les moyens de renforcer la coopération et l'investissement entre les sociétés du secteur de l'Energie et des Mines et la société "Baladna", notamment dans les domaines de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers.

A cette occasion, M. Arkab a réaffirmé "l'importance stratégique de ce projet pour produire et couvrir les besoins nationaux en produits de large consommation et réduire les importations", ajoutant que ce projet, "fruit d'un partenariat privilégié entre l'Algérie et le Qatar, pays frère, est considéré comme un véritable modèle de concrétisation de la stratégie tracée par l'Etat algérien pour renforcer la sécurité alimentaire".

%

Le ministre a également affirmé "la disponibilité des sociétés du secteur, à travers Sonatrach, Sonelgaz et Naftal, à accompagner la société Baladna dans la concrétisation de ce projet important, en fournissant l'énergie nécessaire (électricité, gaz et produits pétroliers) en quantités requises à tous les stades de la réalisation jusqu'à la phase de production", selon le communiqué.

Dans ce cadre, les deux parties sont convenues de tenir une série de rencontres avec Sonatrach, Sonelgaz et Naftal pour étudier les modalités de mise en oeuvre de ce qui a été convenu et dans les plus brefs délais, ajoute la même source.