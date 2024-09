Ile Maurice: «Ansam» - Un hymne à l'unité avec Dukesbridge et Murvin Clélie

C'est un message d'unité et d'amour. Une chanson vibrante et pleine d'espoir, interprétée par une chorale de 500 élèves mauriciens. Ansam, titre de la chanson, est le fruit du travail de l'école Dukesbridge et du talentueux Mur- vin Clélie, membre du groupe The Prophecy. Le but est de sensibiliser les jeunes à la lutte contre la violence.

Chaque année, Dukesbridge choisit un thème pour guider ses projets musicaux. Après avoir célébré la joie avec Happy, en collaboration avec Laura Beg l'année dernière, l'accent est cette fois mis sur l'unité sous le slogan #TogetherMorein2024.

Ansam est une réponse directe à la hausse inquiétante de la violence dans les écoles mauriciennes. Selon Rishi Nursimulu, fondateur de Dukesbridge et compositeur de la chanson, l'objectif était clair : «Nous voulions que les jeunes eux-mêmes réalisent qu'ils peuvent être les ambassadeurs du changement. Il est crucial de leur faire comprendre que dire "non" à la violence est la première étape vers une véritable unité.»

La chanson Ansam a bénéficié de la contribution de Murvin Clélie du groupe The Prophecy. Connu pour ses chansons émouvantes telles que L'amour Paternel et Where We Belong, il a su apporter une dimension émotionnelle forte au projet. «Travailler avec ces enfants a été une expérience incroyablement enrichissante», confie Murvin Clélie. «Leur énergie et leur passion sont la preuve vivante que l'unité est possible, et c'est un honneur d'avoir pu contribuer à cette chanson.»

Pour Rishi Nursimulu, le choix du mot «ansam» n'est pas anodin. «Dans notre société, nous utilisons souvent ce terme sans en saisir pleinement le sens. Être ensemble ne signifie pas seulement être physiquement proche. Cela signifie partager une vision commune, refuser la violence sous toutes ses formes, et vraiment s'unir pour un but commun», explique-t-il. Cette chanson est un rappel que l'unité nécessite des actions concrètes, et non de simples paroles.

L'envergure du projet Ansam parle d'elle-même. Plus de 500 élèves issus de différentes écoles, notamment les collèges Lorette et le MGI, ont uni leurs voix pour créer un message de paix. Soutenus par 200 enseignants dévoués, ces jeunes chanteurs ont su capter l'essence même de l'unité à travers la musique. «C'était émouvant de voir ces enfants, de diffé- rents milieux, chanter d'une seule voix pour dire "non" à la violence», s'enthousiasme Rishi Nursimulu. «C'est cette image d'une nation unie que nous espérons transmettre à travers Ansam.»

La vidéo teaser a été lancée et promet de toucher le coeur de tous les Mauriciens. Un message clair s'en dégage : c'est ensemble, en refusant la violence et en embrassant l'unité, que nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour Maurice. La sortie officielle de la vidéo est maintenant attendue avec impatience.