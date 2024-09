Ethiopie: Un économiste américain fait l'éloge de la coopération entre le pays et la Chine pour revitaliser l'économie rurale du pays

Addis Ababa 5 septembre ,2024 (ENA) Le professeur Jeffrey Sachs, économiste américain de renom, a souligné que la coopération avec la Chine a contribué de manière significative à la revitalisation de l'économie rurale de l'Éthiopie,

Le professeur Sachs, économiste de renommée internationale, a rappelé qu'il s'était rendu dans les zones rurales d'Éthiopie au début de l'année et qu'il avait observé l'évolution générale de cette nation d'Afrique de l'Est. Lors de sa visite, M. Sachs a prouvé que la coopération entre la Chine et l'Éthiopie améliorait les moyens de subsistance des agriculteurs pauvres de ce pays.

Selon le professeur, la Chine dispose de vastes capacités qui devraient permettre à l'Afrique d'enregistrer une croissance économique de 7 à 10 % par an grâce à la construction d'installations solaires massives, qui est la spécialité de la Chine. À cet égard, le célèbre économiste a salué la coopération entre l'Éthiopie et la Chine, qui a porté ses fruits dans le domaine de l'énergie et dans d'autres secteurs.

"Au début de l'année, je me suis rendu dans une région rurale de l'Éthiopie et j'en ai eu un aperçu réel, car la Chine a aidé l'Éthiopie à financer des centrales hydroélectriques de grande envergure. Elle a également aidé l'Éthiopie à construire un train rapide pour le transport de marchandises, en l'occurrence d'Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, à Djibouti, le port de la mer Rouge.

Lors de sa visite, l'économiste a également confirmé que les agriculteurs éthiopiens s'étaient lancés dans des activités agricoles massives. "Ils (les agriculteurs) m'ont expliqué comment ils gagnaient de l'argent et cultivaient des avocats, ce qui était impensable auparavant", a-t-il indiqué.

Pour lui, les agriculteurs éthiopiens disposent d'un marché, car ils peuvent expédier des avocats frais à Dubaï dès lors qu'ils disposent de l'électricité pour les serres, le transport, la transformation, le refroidissement et la réfrigération. Le professeur Jeffrey Sachs a ajouté que ces agriculteurs éthiopiens disposent d'un train rapide qui achemine leurs produits périssables vers le port, vers les marchés de la région, qui sont des marchés riches, situés à proximité, de l'autre côté de la mer Rouge.

