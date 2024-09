Ethiopie: Le pays apprécie grandement le soutien continu de la Chine à son développement économique et social - PM Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie appréciait grandement le soutien continu et multiforme de la Chine au développement économique et social de l'Éthiopie.

Le premier ministre a fait ces remarques lors d'une réunion bilatérale avec le président chinois Xi Jinping en marge du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) qui se tiendra à Pékin le 4 septembre 2024, selon le ministère des affaires étrangères.

Les investissements chinois ont joué un rôle clé dans ces progrès et la coopération de l'Éthiopie avec la Chine progresse de manière significative dans les domaines de l'agriculture, de la fabrication, de l'industrie, du tourisme, des télécommunications et de l'industrie du papier et de la pâte à papier, a-t-il ajouté.

Le premier ministre a précisé que l'Éthiopie considère le FOCAC comme un multiplicateur de force pour faire progresser les efforts de modernisation de l'Afrique et renforcer l'alignement conceptuel et politique entre l'Afrique et la Chine. Il a noté que le FOCAC contribue à élever la position de l'Afrique dans les affaires mondiales et à renforcer la coordination Afrique-Chine en faveur d'institutions de gouvernance mondiale réformées et représentatives.

Il a également exprimé la volonté de l'Éthiopie de mettre rapidement en oeuvre les trois propositions de la Chine pour l'industrialisation de l'Afrique, la modernisation de l'agriculture et le développement des talents, lancées en août 2023 dans le cadre du FOCAC. M. Abiy a également salué la politique cohérente de la Chine à l'égard de l'Éthiopie, qui fait preuve d'égalité, de respect mutuel et d'avantages.

Le président Xi Jinping, pour sa part, a déclaré que les relations entre l'Éthiopie et la Chine sont exemplaires de la coopération amicale entre la Chine et l'Afrique. Il a ajouté que, depuis longtemps, les deux pays se soutiennent mutuellement dans la sauvegarde de leurs intérêts fondamentaux respectifs et dans l'établissement d'un partenariat solide et inébranlable.

Le président a réaffirmé la volonté de la Chine d'élargir la coopération pragmatique entre les deux pays et de soutenir l'Éthiopie en tirant parti de sa force en tant que centre de transport régional pour établir un réseau de transport intermodal rail-mer en Afrique de l'Est et construire une zone de démonstration pour la coopération de haute qualité entre la Chine et l'Afrique dans le cadre de la Ceinture et de la Route.

La Chine est prête à renforcer la communication et la collaboration avec l'Éthiopie au niveau régional ainsi que dans le cadre des Nations unies et des BRICS pour défendre conjointement l'équité et la justice internationales, a ajouté le président Xi Jinping.

La discussion bilatérale des hauts dirigeants des deux pays a mis l'accent sur la synergie et le renforcement des efforts conjoints pour produire plus de résultats dans l'esprit du partenariat stratégique tout temps qui a été établi entre les deux pays.