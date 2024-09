Ethiopie: L'écart de prix entre le marché des changes et le marché parallèle tombe à 4 % en un mois - Gouverneur de la NBE

Addis Ababa — L'écart entre le marché des changes et le prix du marché parallèle a considérablement diminué, passant de 100 à 4 % en un mois, suite à la mise en oeuvre de la politique de réforme macroéconomique, a déclaré le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), M. Mamo Mihretu.

Lors de la cérémonie de lancement d'une nouvelle initiative visant à promouvoir les envois de fonds aujourd'hui, Mamo a déclaré que diverses mesures, y compris la directive sur les devises étrangères, sont mises en oeuvre pour stimuler les envois de fonds.

En conséquence, la NBE a lancé une plateforme numérique appelée united pour stimuler de manière transparente le flux de transferts de fonds vers le pays. Les Éthiopiens non résidents, les personnes d'origine éthiopienne, les résidents éthiopiens et les organisations à but non lucratif qui reçoivent des fonds peuvent ouvrir des comptes en devises, a-t-on indiqué.

Les termes, conditions et taux d'intérêt peuvent être négociés avec les banques, a déclaré le gouverneur Mamo. Et il a souligné que cela améliorera considérablement le flux des envois de fonds vers le pays. En outre, les titulaires du compte en devises auront plusieurs options pour retirer des fonds, a-t-on appris.

Citant le rapport de la Banque mondiale de 2023, le gouverneur a déclaré que l'Afrique subsaharienne avait reçu 54 milliards d'USD et que ces mesures encourageantes permettraient aux Éthiopiens de laisser leur empreinte dans les efforts de développement du pays.

La NBE a annoncé un dépôt de 100 milliards de birr dans 31 banques du pays, à la disposition de la communauté éthiopienne et de la diaspora d'origine éthiopienne, qu'elle peut utiliser à diverses fins, notamment pour l'investissement et le logement, par le biais de leurs comptes en devises étrangères créés via l'application unite.et, améliorant ainsi le flux des envois de fonds, a expliqué le gouverneur Mamo.

L'Amérique du Nord, avec 29,4 %, est la principale source de transferts de fonds de l'Éthiopie, suivie par les pays arabes, le Moyen-Orient et l'Europe, avec respectivement 28,6 % et 22,8 %, a-t-on appris.

L'Amérique du Nord, avec 29,4 %, est la principale source de transferts de fonds de l'Éthiopie, suivie par les pays arabes, le Moyen-Orient et l'Europe, avec respectivement 28,6 % et 22,8 %, a-t-on appris.