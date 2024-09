Madagascar: Signature de quatre protocoles d'accord hier - Andry Rajoelina. Le Chef de l'Etat ouvre grandement les frontières du pays aux investisseurs chinois

Une véritable opération de charme. Andry Rajoelina ouvre les frontières de Madagascar aux investisseurs chinois. Au premier jour de la 9ème édition du Forum sur la Coopération Chine Afrique (FOCAC 2024), la délégation malagasy procède d'emblée à la signature de quatre protocoles d'accord.

En effet, la journée d'hier a été très chargée pour le couple Andry et Mialy Rajoelina. Pendant que son époux-président participe à la cerémonie d'ouverture du FOCAC, la Première Dame quant à elle, a assisté à la réunion de haut niveau sur l'autonomisation des femmes par l'éducation, organisée par la Première Dame de la Chine, Peng Liyuan. En début de soirée, le couple présidentiel avait assisté à une soirée dédiée à Madagascar, organisée conjointement par la Chambre de commerce Chine - Afrique et l'organe de presse chinois Le Quotidien du Peuple. Cette soirée destinée à faire connaître la Grande Île et dont l'objectif est d'inciter les investisseurs chinois à s'implanter à Madagascar, a vu la présence d'hommes et femmes d'influence chinois, mais aussi des représentants de nombreuses grandes entreprises issues de différents secteurs.

Pour ne citer que le président de la Fédération des industries et du commerce de la Province de Zhejiang et non moins membre du Comité national du CCPPC Nan Cunhui, le Président du Groupe de la Chine de l'industrie mécanique, le Président du Groupe China Communication Construction, le Vice-président du Groupe China Railway Engineering, le Directeur général adjoint du Groupe forestier de Chine, l'ancien Vice-président de l'Association chinoise pour la science et la technologie non moins ancien Président de l'université agricole de Chine et ancien Vice-président du Groupe de presse Xinhua, le PDG de China Minmetals, le PDG de Huatai United Sécurities, le PDG de China Gold Group Gold Jewerly, le PDG du Groupe U-Tour, le PDG de Dihao Energy, ainsi que d'autres opérateurs économiques oeuvrant dans différents secteurs d'activités.

Partenaires fiables.

Chef de l'Etat a profité de cette occasion pour convaincre l'assistance par rapport aux potentiels économiques de Madagascar. Il a axé ses interventions sur le « Doing business in Mada ». « Madagascar est en pleine transformation. Madagascar avance et a besoin de partenaires fiables et crédibles tels que la Chine », a-t-il martelé.

Tout en mettant à l'avant la diversité culturelle unique et les ressources naturelles abondantes « en qualité et en quantité », selon ses dires, ainsi que les potentiels touristiques, dont dispose le pays. L'agriculture et l'industrie, le secteur minier, l'énergie et le tourisme, l'hôtellerie. Ce sont les secteurs mis à l'avant par le président Andry Rajoelina pour séduire les investisseurs chinois. Selon ses dires, « avec ses potentiels, Madagascar peut devenir un pays modèle dans la coopération avec la Chine ».

Protocoles d'accord.

Quatre protocoles d'accord ont été signés hier à Beijing. Il s'agit de la Lettre d'attention sur l'investissement et le développement des ressources énergétiques et minérales signé entre le Ministère malgache des Affaires Etrangères et la Société Dihao Energy ; le Protocole d'accord pour la construction de la Zone Economique Spéciale à Madagascar entre la MAE et la Société Kuanlu Industrial ; le Protocole d'accord de développement coopératif du secteur du tourisme à Madagascar entre la MAE et la Société U-Tour ; ainsi que le Protocole d'accord en matière de technologie agricole moderne entre la MAE et la Société 90 Hongyang Industries. Durant cette table ronde, plusieurs autres investisseurs et entreprises chinois se sont bousculés au portillon pour échanger avec le Chef de l'Etat.

Zone pilote.

Dans l'après-midi, le président de la République a participé à la conférence de haut niveau sur l'industrialisation, la modernisation agricole et le développement vert. Là encore, il a attiré l'attention des dirigeants chinois et africains sur la Destination Madagascar.

Il, c'est le président Andry Rajoelina qui a mis l'accent sur l'importance pour l'Afrique, de favoriser la mécanisation de l'agriculture afin d'augmenter la production et atteindre par la suite l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Selon lui, « avec l'appui de la Chine, Madagascar peut devenir une zone pilote de la transformation agricole et de la coopération Chine - Afrique ». En ce qui concerne la Grande Île, le pays entend lancer incessamment la vulgarisation de l'utilisation des semences de riz hybride.

La réalisation de ce projet se fera avec une collaboration avec une société chinoise spécialiste dans le secteur, a-t-on appris. Ce jour, le président Andry Rajoelina aura une rencontre bilatérale avec le président chinois Xi Jinping. L'occasion pour les deux hommes de faire le tour d'horizon de tous les projets à mettre en oeuvre et de discuter du renforcement de la coopération entre Madagascar et la Chine.