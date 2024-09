Madagascar: Etudes universitaires - Le Salon des Etudes Sup' fait le plein

Le choix des nouveaux bacheliers concernant les études supérieures est dicté par plusieurs critères, et au-delà de la préférence ou la passion pour le métier dont ils rêvent, le facteur coût pèse lourd sur la balance.

Grande affluence, hier, au « Salon des Etudes Sup' » qui se tient au parking du centre commercial Akoor'Digue où une centaine de stands accueillent les visiteurs, essentiellement des jeunes bacheliers, mais également des parents et des jeunes universitaires. L'occasion pour les uns et les autres de découvrir et de s'informer sur les divers parcours proposés par les universités, instituts et autres établissements d'enseignement supérieur.

Pionnier dans ce domaine du salon consacré aux études supérieures, Madajeune en explore toutes les facettes en fonction des attentes du public. Pour cette présente édition du Salon des Etudes Sup', le « Guide des études et formations » qui en est à sa 23e édition, propose une vue d'ensemble des établissements supérieurs participants.

La démarche permet aux étudiants de disposer d'informations complètes sur chacun des participants au Salon, et de fixer leur choix, lequel déterminera le reste de leur parcours universitaire et leur futur parcours professionnel. Pour de nombreux étudiants, au-delà de la préférence pour une filière ou pour un métier qui les fait rêver, les charges financières liées aux études déterminent généralement le choix des étudiants dont les moyens - et ceux de leurs parents - sont limités.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un tournant important que les jeunes doivent aborder « sans se tromper », pour reprendre les termes d'un conseiller d'orientation. Raison pour laquelle le salon propose un test d'orientation avec l'assistance de professionnels dans ce domaine. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le Salon accorde une place à des jeux divers, tel le jeu « Arrosage Afaka Bac ».

Ce jour est le deuxième et dernier jour du « Salon des études Sup' », accessible gratuitement. De 9h à 17h non-stop.