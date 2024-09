Angola: Soyo dispose d'un itinéraire touristique

Soyo — Un itinéraire touristique pour la municipalité de Soyo, province du Zaïre, sera lancé en octobre prochain, par l'Institut Supérieur Universitaire Nimi ya Lukeni (INSPUNYL), comme contribution au développement du tourisme dans la région.

Selon le président de l'institution, Lando Emanuel Pedro, qui se confiait aujourd'hui à l'Angop, le document est en train d'être achevé par le département d'enseignement et recherche en gestion hôtelière et tourisme. Il a expliqué que l'itinéraire touristique susmentionné, le premier du genre dans la municipalité, organisera l'offre touristique, en identifiant, rassemblant et décrivant les itinéraires et les espaces d'attraction existants, visant à faire de Soyo une destination privilégiée pour les excursions touristiques.

"Nous allons, grâce à cet outil d'information, faire connaître Soyo à davantage de personnes les espaces touristiques disponibles", a-t-il déclaré. Le responsable a indiqué qu'après le lancement de l'itinéraire touristique susmentionné, à l'ouverture de la nouvelle année académique 2024/2025, la prochaine étape sera sa présentation lors d'événements publics au niveau provincial et national.

Ponta do Padrão, les ports de Mpinda et Rico, les îles situées le long du cours du fleuve Zaïre se distinguent parmi les attractions touristiques de Soyo. INSPUNYL de Soyo est opérationnel depuis octobre 2021 et dispense des cours en gestion hôtelière et tourisme, gestion financière et comptabilité, gestion commerciale et marketing et ingénierie agricole, d'une durée de quatre ans.