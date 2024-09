Angola: L'OMS reconnaît la détermination du pays à éradiquer la polio

Huambo — La représentante de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans la province de Huambo, Kapinda Didier, a reconnu jeudi la détermination du Gouvernement angolais à éradiquer la polio, disposant des conditions pour la vaccination des enfants.

Kapinda Didier parlait à l'ouverture officielle de la troisième phase de la campagne intégrée de vaccination contre la poliomyélite, qui se déroule du vendredi au dimanche, et qui prévoit d'immuniser, dans 11 municipalités, près de 560.452 enfants de moins de cinq ans.

A l'occasion, Kapinda Didier a souligné que la troisième phase de la campagne démontre les efforts de l'Exécutif, en particulier du Ministère de la Santé, pour participer à l'éradication de la polio au niveau mondial et, surtout, en Angola avec vaccination gratuite de tous les mineurs de moins de cinq ans.

Elle a ainsi réaffirmé l'engagement de l'OMS et des agences des Nations Unies à continuer à soutenir l'Angola dans ce défi de vaccination des enfants et d'éradication de la paralysie infantile dans le monde.

Kapinda Didier a regretté que l'Angola ait enregistré, cette année, 16 cas de poliovirus de type 2, confirmés dans neuf sites de surveillance environnementale, six de paralysie flasque aiguë et un de contact, dans les provinces de Benguela, Huambo, Luanda, Lunda-Norte, Lunda-Sud et Moxico.

Ainsi, a-t-elle informé, grâce aux efforts conjoints, au cours des deux dernières campagnes, réalisées en mai et juin de cette année, plus de six millions d'enfants en Angola ont été vaccinés.

%

Kapinda Didier a souligné qu'avec le soutien de tous, pour la troisième phase, 1251 équipes de vaccination ont été mobilisées dans la province de Huambo, comprenant 4 398 participants, pour vacciner 560 452 enfants de moins de cinq ans, afin qu'aucun membre du public cible soit laissé de côté.

Elle a rappelé que la polio est une maladie très contagieuse, causée par le poliovirus sauvage, qui touche principalement les enfants de moins de cinq ans et peut entraîner une paralysie permanente, d'où la nécessité d'encourager la population à adhérer aux services de vaccination au cours des prochains trois jours, comme d'habitude.

À son tour, le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de la province de Huambo, Angelino Elavoco, a rappelé que lors de la première phase, réalisée en mai dernier, la province de Huambo avait vacciné 553 297 enfants de moins de cinq ans, et dans la seconde, en juin, 612 109 enfants.

Il a donc demandé plus d'engagement dans cette troisième phase, afin que les équipes de travail atteignent l'objectif attendu de vacciner 60% des enfants dans la zone urbaine, 35% dans la zone rurale et 5% dans celles où le flux est le plus élevé.

Le poliovirus de type 2 dérivé d'une souche vaccinale (PVDV2) confirmé dans des échantillons environnementaux d'eaux usées du pays est génétiquement lié à celui qui circule en République démocratique du Congo et au Nigeria.