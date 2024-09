Angola: Le président de la Commission africaine des Droits de l'homme salue le travail des tribunaux

Luanda — Le président de la Commission africaine des Droits de l'homme et des peuples (CADHP), le commissaire Ramy Ngoy Lumbu, a qualifié jeudi "d'exceptionnel" le travail réalisé par les différents tribunaux angolais.

Se confiant à la presse, au terme d'une réunion avec la vice-présidente de la Cour suprême, Efigênia Lima, le commissaire a déclaré que le travail des tribunaux angolais est conforme aux dispositions de la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples. Il a déclaré que l'objectif de la réunion était de comprendre comment les dispositions de la CADHP ont été intégrées dans le travail quotidien des tribunaux.

Interrogé sur les recommandations faites à la Cour suprême, il a déclaré qu'elles seront rendues publiques vendredi prochain, dernier jour de sa mission en Angola, lors d'une conférence de presse pour faire le bilan du travail effectué.

La visite de la CADHP, qui a débuté mardi, vise à renforcer les relations entre l'Angola et la Commission africaine (CA) dans le domaine de la promotion et de la protection des droits garantis par la Charte africaine et d'autres instruments juridiques nationaux, régionaux et universels pertinents, entre autres.

La CADHP est le principal organe des droits de l'homme de l'Union africaine (UA) et a été créée en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, pour sa supervision, en plus de mener à bien toute autre tâche qui lui est confiée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement.

Outre la Cour Suprême, la délégation de la CADHP a déjà tenu des réunions à l'Assemblée nationale (AN), au Bureau du Procureur général, entre autres organes nationaux.