Angola: Le pays et la Chine signent deux instruments juridiques

Luanda — L'Angola et la Chine ont signé mardi, à Pékin, deux instruments juridiques visant le développement et la gestion des infrastructures et des services de transport, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité de la population angolaise.

Il s'agit du mémorandum d'entente pour la préparation des études pour le développement du système intégré pour la construction du métro de surface de Luanda sur le tronçon Cacuaco-Marginal-Benfica.

L'autre protocole d'accord porte sur la préparation des études et l'appui technique et financier pour le projet de construction, d'exploitation et de maintenance de la ligne ferroviaire qui relie le terminal en eau profonde de la province de Cabinda au Congo et à la République Démocratique du Congo (RDC).

Les deux instruments juridiques ont été signés par le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, et le vice-président de la China Road and Bridge Corporation (CRBC), Zhao LianZhi.

L'Exécutif angolais, à travers le ministère des Transports, s'efforce d'améliorer la mobilité des personnes et de renforcer le réseau d'infrastructures ferroviaires dans la province de Luanda, à travers la construction d'un système de mobilité urbaine qui permet le transport en commun sûr et efficace.

L'Exécutif angolais oeuvre également pour améliorer la mobilité des personnes et des marchandises et pour renforcer le réseau d'infrastructures maritimes, routières et ferroviaires dans la province de Cabinda, avec le nouveau terminal en eau profonde de Caio comme axe principal.

Les deux mémorandums d'entente ont été signés dans le cadre du neuvième Forum de coopération Chine-Afrique à Pékin, auquel participe l'Angola avec une délégation conduite par le ministre des Relations extérieures, Téte António, représentant le président de la République, João Lourenço.

