Madagascar: Portrait - Toky Anthonio Fanantenantsoa de Mage 4

Chanteur attitré et tout frais du groupe de rock Mage 4, Toky Anthonio Fanantenantsoa est un sociologue dans l'âme.

« Je me suis orienté vers la sociologie, puisque j'estimais qu'à force nous grandissons, nous nous devons de connaître notre entourage ». Toky Anthonio Fanantenantsoa a fait des études universitaires et se retrouve aujourd'hui chanteur du groupe Mage 4. Son enfance est digne d'un livre d'école dans le quartier d'Ambohimirary. Cache-cache, chat et la souris, balade interminable à bicyclette... C'est sa mère, une chanteuse intarissable qui l'attire vers la musique.

« Elle chantait des titres d'antan... Moi j'ai été plutôt attiré par le rock », dit-il en souriant. Puis, la fratrie suit le mouvement, les réunions de famille deviennent des occasions de mini-concerts. Plus tard, après la période lycée, la nouvelle voix de Mage 4 atterrit à l'université d'Antananarivo et suit des études en sociologie. Cela se ressent dans les discussions avec lui, qu'il a fait des études. Le fameux « hafa ihany ny olona nianatra » prend son sens, comprendra qui pourra.

Entre-temps, son premier groupe passe un concours de chant. Du temps où la création primait au lieu des interprétations de luxe, « nous avons remporté le premier prix grâce à notre propre composition ». Un signe sans doute que le destin l'attendait chez Mage 4. Puis quand le chanteur symbole du rockband, Ken, préfère quitter le navire, Toky tente sa chance. Il répond à l'appel à chanteur, fait les auditions...Le résultat tombe.

Il est désormais la nouvelle voix de ce groupe de rock. En sus, un concert au palais des sports de Mahamasina et ses plus de 6 000 places lui est servi en guise d'entrée. « Il y avait des chansons que j'ai dû apprendre », se remémore-t-il. Pour la gestion de la célébrité et les filles, comme toute rock star, Toky a déjà une sorte de ligne directrice. La musique d'abord, un long chemin reste à parcourir.