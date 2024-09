Afrique: Éliminatoire CAN 2025 - Madagascar battus in extremis par la Tunisie

Les Barea de Madagascar ont été défaits in extremis 1-0 par les Aigles du Carthage lors du premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, hier.

Le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 a été donné hier, avec un match intense entre les Barea de Madagascar et les Aigles du Carthage de Tunisie. La rencontre, disputée au stade Hamadi Aguerbi à Rades, s'est soldée par une défaite in extremis des Barea, battus 1-0 grâce à un but de Ferjani Sassi à la 90e+8 minute. Dès le début de la rencontre, les protégés de Rôrô Rakotondrabe ont montré des signes de détermination.

Leur première occasion a eu lieu à la 11e minute, avec une frappe enroulée de Loïc Lapoussin déviée par le gardien tunisien Aman Allah Memmich. Arnaud Andrianantenaina a ensuite tenté sa chance, mais son tir a également été repoussé. Les Aigles du Carthage, soutenus par leur public, ont essayé de percer la défense malgache.

Ali Ben Romdhane a eu une opportunité significative à la 24e minute, mais Sonny Laiton, le gardien des Barea, a réalisé un arrêt décisif. La première mi-temps a été équilibrée, avec une défense malgache bien en place et une attaque tunisienne peinant à concrétiser ses occasions.

En seconde période, Madagascar est resté solide défensivement. Une opportunité en corner à la 60e minute a failli leur permettre de prendre l'avantage, mais la reprise de volée d'Amada a été largement au-dessus. Le gardien Sonny Laiton a continué à briller, notamment à la 83e minute avec un arrêt réflexe crucial. Finalement, alors que le match semblait se diriger vers un nul, Mejri a centré pour Ferjani Sassi, qui a trouvé la faille dans la défense malgache à la dernière minute du temps additionnel.

Le score final de 1-0 a laissé les Barea désemparés. Dans l'autre match du groupe A, les Comores et la Gambie ont fait match nul 1-1. Au classement provisoire, la Tunisie prend la tête avec 3 points, suivie par la Gambie et les Comores, toutes deux avec 1 point. Madagascar ferme la marche avec 0 point. Les Barea auront l'occasion de se racheter lors de leur prochain match, prévu le 9 septembre contre les Comoriens au même stade de Rades. Les Malgaches devront redoubler d'efforts pour espérer décrocher leur première victoire dans ces éliminatoires de la CAN 2025.