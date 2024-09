Madagascar: Crescendo concert-piano - L'inclusion promue à travers la danse, le jazz et la musique classique

Le 11 octobre prochain, un concert-piano inédit à bien des façons se tiendra à l'Arena Alarobia. En effet, ce concert alliera la musique classique au jazz, une rencontre musicale plutôt rare sur une même scène et qui promet un voyage musical riche en diversité et non dénué d'émotions.

Pour la virtuose classique Julie Ratefy en tout cas, ce sera une grande première de performer avec un orchestre à cordes au répertoire plutôt éclectique comme le Quatuor Squad et le pianiste Njaka Rakotonirainy, qui est connu pour son penchant pour le jazz.

Mais à part l'aspect artistique proprement dit, la représentation revêt aussi une dimension humaine louable et un engagement social et inclusif. En effet, Nacelle, une danseuse malvoyante de la Compagnie de danse Lovatiana, sera également sur scène avec ses comparses Tsiory et Sabia, pour illustrer à travers la danse certains morceaux que les musiciens joueront durant le concert. Elles rappelleront au public que l'expression corporelle est un moyen de communication et d'émotions fort et inspirant, tout en prouvant que la beauté de l'art transcende les barrières et que chaque personne, indépendamment de son handicap, a une histoire à raconter.

Les organisateurs de Crescendo ont voulu offrir à ces artistes une plateforme pour pouvoir démontrer qu'une situation de handicap ne constitue en aucune façon un frein au talent. Par ailleurs, un projet de film court-métrage sur les personnes en situation de handicap est aussi en gestation, par Ymagoo, un des partenaires de l'événement, suite à ce projet.

En résumé, « Crescendo, bien plus qu'un simple concert est un projet visant à créer des événements culturels authentiques et mémorables qui soutiennent des initiatives humanitaires ». Le projet vise à mettre en lumière le talent des Malgaches mais veut également sensibiliser le public à l'importance de l'accessibilité de l'art et des arts par tous, sans exception.

C'est ainsi que l'idée d'unir différentes disciplines sur une même scène, pour célébrer la culture et l'inclusion est venue aux deux initiatrices du projet, Yasmina Nathoo et Nathalie Ndrianeva. Rendez-vous donc à l'Arena Alarobia dans près d'un mois pour un voyage culturel authentique.