Maroc: RGPH 2024 - La collecte des données dans la région de Casablanca-Settat se déroule dans de bonnes conditions (M. Lahlimi)

Casablanca — La collecte des données pour le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) dans la région de Casablanca-Settat se déroule dans de bonnes conditions, grâce à l'engagement actif des enquêteurs et des citoyens, a affirmé, jeudi à Casablanca, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami.

Intervenant lors d'une rencontre de communication organisée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) avec les élus et les autorités locales de la région, en présence du Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, M. Lahlimi a souligné que cette région, qui joue un rôle crucial dans le développement économique du Maroc, est la plus densément peuplée avec une population estimée à 7,8 millions d'habitants, contre 6,8 millions en 2019, notant que la région contribue à 31% du produit intérieur brut (PIB).

Après avoir salué la dynamique marquant l'opération de recensement à travers le Royaume, le Haut-Commissaire a insisté sur le fait que le RGPH intervient à un moment crucial, fournissant au Maroc des données et des perspectives nécessaires pour se préparer à un nouveau départ à l'horizon 2030. Le RGPH, a-t-il fait savoir, est la seule opération qui fournit des données détaillées à toutes les unités territoriales du Royaume, qu'il s'agisse du niveau régional, provincial ou local, ou encore des douars dans les zones rurales et des quartiers dans les villes.

Et de poursuivre: "Cette opération permet également d'accéder à des indicateurs clés et de suivre leur évolution par rapport aux recensements précédents, tout en établissant de nouveaux indicateurs répondant principalement aux besoins statistiques, ainsi qu'aux exigences de développement et sectorielles".

Selon M. Lahlimi, le recensement actuel a mis en place une nouvelle méthodologie visant à fournir les données nécessaires pour répondre aux exigences du Nouveau Modèle de Développement et les Objectifs de Développement Durable (ODD), en couvrant autant de données utiles que possible et en garantissant leur disponibilité au niveau des unités territoriales de base.

Le RGPH 2024, a poursuivi le Haut-Commissaire, s'appuie sur deux questionnaires pour collecter les données auprès des ménages. Le premier qui est court comprend des questions liées aux structures démographiques et aux phénomènes rares comme la migration internationale, les disparités géographiques et la mortalité, alors que le second qui est détaillé concerne des questions sur de nouveaux sujets notamment la protection sociale, l'éducation, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et l'environnement, et elle est destinée à 20% des familles.

Concernant la protection des données individuelles, le Haut-Commissaire a rappelé que les lois et les valeurs encadrant le travail des institutions de recensement au Maroc comme dans le monde interdisent strictement à toute entité, quelle que soit son autorité, de consulter des informations ou des déclarations d'une personne ayant participé à une enquête de recensement.

Et de souligner que le recensement actuel se distingue par l'utilisation des technologies modernes pour protéger les données collectées, en respectant les exigences de sécurité et de confidentialité, notamment par l'utilisation de techniques de cryptage garantissant la sécurité des informations échangées entre les tablettes électroniques et le centre de données.

A rappeler que le Royaume réalise son 7ème RGPH du 1er au 30 septembre courant, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission de statistique des Nations Unies, permettant de fournir une image réelle de la population et de l'habitat.

Pour réussir cette opération, le HCP a mobilisé d'importantes ressources humaines et techniques, avec 55.000 participants et 55.000 tablettes numériques, cofinancé par le ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports.