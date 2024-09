Maroc: Errachidia - Pleins feux sur le projet de 'Charte des oasis durables'

Errachidia — Les grandes lignes du projet de "Charte des oasis durables" ont été au centre d'un atelier de concertation, dont les travaux ont démarré, jeudi à Errachidia. Organisé par l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cet atelier de deux jours a pour objectif principal de se concerter et de communiquer sur un certain nombre de thèmes à travers le projet d'élaboration de la Charte des oasis durables, ainsi que la gestion des risques au niveau de ces écosystèmes vulnérables.

Rehaussé par la participation de la Directrice générale de l'ANDZOA, Latifa Yaaqoubi, du président du Conseil régional de Drâa-Tafilalet, Hro Abro, du représentant de la FAO au Maroc, Jean Senahoun en sus d'élus, de représentants d'associations professionnelles et de la société civile, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la première composante relative au dialogue du Projet OASIL qui vise la revitalisation des Agroécosystèmes Oasiens à travers une Approche intégrée, durable et paysagère dans la région du Drâa-Tafilalet.

Selon les organisateurs de cet atelier, le projet de "Charte oasis durables", entend obtenir un soutien unanime et durable en faveur de la protection et de la gestion durable, intégrée et paysagère des agroécosystèmes oasiens de manière participative et concertée. Ce projet, ont-ils ajouté, compte élaborer une vision stratégique et un plan d'actions pratique et réaliste, permettant le renforcement de la résilience des oasis aux risques, notant que le développement des oasis est conditionné par la synergie et la fédération des efforts de plusieurs intervenants à divers niveaux de réflexion, de prise de décision et de pratiques quotidiennes.

L'atelier a pour objectif global de se concerter et d'échanger des idées avec l'ensemble des partenaires sur la Charte des oasis, sur la gestion des risques au niveau des oasis ainsi que de présenter les premiers résultats sur l'évaluation de l'empreinte carbone dans les sites pilotes et les deux filières phares palmiers-dattiers et l'arganier.