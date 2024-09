Soudan: Le nombre de personnes affamées dans le monde a doublé cette année, Gaza et le Soudan étant les plus touchés

Le nombre de personnes affamées a plus que doublé en 2024, en grande partie à cause des conflits en cours à Gaza et au Soudan, selon de nouveaux chiffres publiés jeudi par l'ONU.

Le Rapport mondial actualisé sur les crises alimentaires révèle que près de deux millions de personnes sont désormais aux prises avec le niveau d'insécurité alimentaire le plus critique, classé en phase 5 sur l'échelle mondiale IPC, qui évalue les niveaux d'insécurité alimentaire.

Ce niveau représente un « manque extrême de nourriture et un épuisement des capacités d'adaptation », avec un risque considérablement accru de malnutrition aiguë et de décès.

« En plus de provoquer une malnutrition aiguë généralisée et des décès à court terme, elle a des conséquences humaines, sociales et économiques majeures à long terme », indique le rapport.

Le rapport constate également que la malnutrition aiguë chez les enfants et les femmes dans les pays touchés par la crise reste « constamment élevée », de nombreuses familles n'ayant pas les moyens de s'offrir une alimentation saine.

Il note également que l'amélioration des récoltes a contribué à réduire la faim dans plusieurs pays, dont le Kenya, la République démocratique du Congo (RDC), le Guatemala, le Liban et l'Afghanistan.

%

Le rapport a été préparé par un consortium d'agences des Nations Unies, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), en collaboration avec des partenaires humanitaires.

Effondrement total à Gaza

Lors d'une conférence de presse au siège de l'ONU à New York, Víctor Aguayo, Directeur de la nutrition infantile de l'UNICEF, a décrit la situation à Gaza comme l'une des crises alimentaires et nutritionnelles les plus graves de l'histoire.

« La situation nutritionnelle à Gaza est l'une des plus graves que nous ayons jamais vues... il est important de se rappeler que près de la moitié de la population de Gaza qui souffre de cette dévastation sont des enfants », a-t-il déclaré.

De retour de l'enclave palestinienne la semaine dernière, il a souligné que l'impact de la guerre et les restrictions sévères imposées à la réponse humanitaire ont conduit à un « effondrement complet » des systèmes d'alimentation, de santé et de protection, avec des conséquences catastrophiques.

« Il ne fait aucun doute » que la famine perdure

« Le fait est que le régime alimentaire des enfants de Gaza est extrêmement pauvre. On estime que plus de 90 % des enfants mangent au mieux deux types d'aliments par jour pendant des semaines ou des mois, dans le contexte d'un très grave manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement », a-t-il déclaré.

Les estimations suggèrent que plus de 50 000 enfants ont besoin d'un traitement immédiat pour malnutrition aiguë, nécessitant des professionnels de la santé et des travailleurs de la nutrition.

« J'ai parcouru des marchés et des quartiers, ou ce qu'il en reste... il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il y a une famine et une crise nutritionnelle à grande échelle », a-t-il souligné, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à un accès humanitaire durable.

Détérioration rapide au Soudan

Máximo Torero, Economiste en chef de la FAO, a souligné la détérioration rapide de la sécurité alimentaire au Soudan.

Le conflit en cours entre des factions armées rivales et l'accès humanitaire limité ont conduit à la famine dans certains camps de personnes déplacées et risquent de se propager davantage. La situation ne devrait pas s'améliorer au moins avant octobre.

« Le conflit continue d'entraîner une détérioration rapide de la sécurité alimentaire, avec environ 26% de personnes supplémentaires estimées être confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë au cours de la période de juin à septembre par rapport à juin de l'année dernière, atteignant 25,6 millions de personnes classées en crise ou pire », a-t-il déclaré.

Cette crise affecte également les pays voisins, notamment le Tchad et le Soudan du Sud, qui accueillent un grand nombre de réfugiés soudanais tout en faisant face à leurs propres crises induites par le conflit et le climat, a-t-il ajouté.

Accès et financement

Arif Husain, Economiste en chef du PAM, a souligné le fardeau mondial croissant des crises alimentaires, qui est passé de 90 millions en 2023 à environ 99 millions cette année.

Il a souligné la nécessité d'un accès et d'un financement pour faire face efficacement à la crise.

« Le premier est l'accès - l'accès physique aux personnes dans le besoin, un accès sûr et durable », a-t-il déclaré, ajoutant « le deuxième est le financement pour fournir une assistance de manière durable, jusqu'au moment où il y en aura ».

« Si vous n'en avez qu'un, ce n'est pas suffisant. Si vous n'avez qu'un accès ou que vous n'avez que de l'argent, ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin des deux », a-t-il souligné.

S'attaquer aux causes profondes

M. Husain a également souligné la nécessité de s'attaquer aux causes profondes qui sont à l'origine de la faim et de la malnutrition.

« Qu'il s'agisse de guerre ou du climat, si nous ne nous attaquons pas aux causes profondes, nous ne devons pas nous attendre à ce que les besoins diminuent », a-t-il dit.

En conclusion, il a déclaré que si les experts et les humanitaires sont au courant des situations décrites dans le rapport, il existe de nombreux autres points chauds dans des circonstances similaires, mais où peu d'informations ou de données sont disponibles, comme en Zambie.

« Mais nous ne pouvons pas dire qu'il y a une famine là-bas parce que nous n'avons pas de données. L'accès - pour obtenir l'information - est donc également essentiel ».