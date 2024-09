Maroc: Essaouira - Focus sur les mesures pour assurer la réussite de la rentrée scolaire

Essaouira — Les mesures visant à assurer une rentrée scolaire 2024-2025 dans les meilleures conditions, ont été au centre des discussions lors d'une réunion de coordination tenue, jeudi, au siège de la préfecture de la province d'Essaouira.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, du secrétaire général de la province, Driss Alahlah, des chefs de services extérieurs, d'élus locaux et de représentants des autorités locales et sécuritaires, a été l'occasion de faire le point sur les préparatifs et les mesures prises pour garantir le bon déroulement de cette rentrée scolaire.

Intervenant à cette occasion, M. El Maliki a souligné l'importance de la coopération entre les différentes parties prenantes pour réunir les conditions optimales d'apprentissage, insistant dans ce sens sur l'impératif de maintenir un suivi rigoureux des établissements scolaires tout au long de l'année pour garantir la qualité de l'enseignement et le bien-être des élèves. Se félicitant des résultats exceptionnels obtenus par les élèves de la province au titre de l'année scolaire précédente, M. El Maliki a appelé à poursuivre cet élan en redoublant d'efforts pour maintenir et améliorer ces performances lors de la rentrée scolaire 2024-2025.

De son côté, le directeur provincial de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Noureddine Laghzaoui El Aoufi, a présenté un exposé détaillé sur l'état des lieux de l'ensemble du secteur éducatif dans la province, notant que le taux de scolarisation au titre de l'année scolaire 2024/2025 dans l'enseignement préscolaire atteindra 92%, contre 86% en 2023/2024. Dans ce contexte, il a précisé que 1.099 unités préscolaires sont opérationnelles à l'échelle provinciale, encadrées par 1.198 enseignants et accueillant environ 12.642 enfants.

%

En ce qui concerne les infrastructures scolaires, M. El Aoufi a indiqué que la province dispose de 207 établissements d'enseignement public, répartis en 156 écoles primaires, 32 collèges et 19 lycées. À cela s'ajoutent 17 établissements d'enseignement privé, comprenant 14 écoles primaires, 2 collèges et un lycée.

S'agissant du corps enseignant mobilisé pour cette rentrée, il a relevé que 2.824 enseignants seront déployés pour le primaire, 889 pour le secondaire collégial et 677 pour le secondaire qualifiant. Chiffres à l'appui, M. El Aoufi a également mis en lumière l'évolution des infrastructures éducatives au niveau provincial, notant qu'entre 2018 et 2024, 5 lycées et 8 collèges ont été créés, portant ainsi à 93.842 le nombre total d'élèves, tous cycles confondus, au titre de la rentrée scolaire en cours.

Par ailleurs, il s'est attardé sur plusieurs autres initiatives, notamment les programmes de soutien scolaire, le projet des écoles pionnières, la création d'établissements scolaires intégrés et la digitalisation des services d'orientation scolaire. De leur côté, des représentants d'autres partenaires et services concernés, notamment la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l'Entraide Nationale et le Département de la Formation professionnelle, se sont penchés sur les différentes mesures de soutien à mettre en place pour accompagner la rentrée scolaire.

Ils ont abordé des sujets tels que la santé scolaire, le renforcement des services sociaux au profit des élèves issus des zones rurales, la promotion de l'inclusion sociale et l'amélioration des parcours de formation professionnelle, en veillant à ce que ces actions soient coordonnées pour maximiser leur impact sur le bien-être et la réussite des élèves dans la province.