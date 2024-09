Afrique: Le continent est à l'aube d'une révolution de l'innovation

interview

Salton Massally est une figure clé de l'industrie fintech en Sierra Leone. Il a créé le premier site d'offres d'emploi du pays, Careers.sl, et a fondé Mikashboks, une plateforme de finance sociale numérique qui simplifie et sécurise l'épargne et les prêts collectifs. Ses efforts lui ont valu le prix Queen's Young Leader et une note de félicitations du président américain Joe Biden.

Il a partagé son parcours technologique avec Nneji Godwin Amako.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

J'ai grandi à Freetown, en Sierra Leone, où j'excellais dans mes études et où j'étais animé par la curiosité. J'ai construit un prototype d'hélicoptère à l'âge de neuf ans et j'ai ensuite poursuivi des études d'ingénierie aérospatiale à l'université de Buffalo, aux États-Unis.

Lorsque mon père est tombé malade, je suis rentré chez moi. J'ai appris à programmer et j'ai créé le premier site d'offres d'emploi de Sierra Leone, Careers.sl. Cela m'a amené à développer des systèmes de paie, notamment pour les travailleurs d'Ebola, puis à fonder des Mikashboks qui s'étendent sur toute l'Afrique.

Comment avez-vous eu l'idée de créer un système de paie ?

Pendant l'épidémie d'Ebola, j'ai constaté des problèmes avec le système de paie en espèces pour les travailleurs de première ligne, ce qui a entraîné des grèves. Le gouvernement a demandé à mon entreprise, iDT Labs, de trouver une solution. Fort de mon expérience des systèmes financiers à grande échelle, j'ai proposé un système de paiement numérique avec des portefeuilles mobiles. Nous l'avons construit en 14 jours, en utilisant des logiciels libres comme Odoo, Kannel et Dedupe, ainsi que OpenCV pour la reconnaissance faciale. Notre solution a permis de réduire les délais de paiement de plus d'un mois à une semaine, d'éviter les grèves et d'économiser environ 10,7 millions de dollars sur 13 mois.

Qu'est-ce qui vous a incité à créer Mikashboks, un système d'épargne par SMS ?

Mikashboks a été inspiré par l'expérience que j'ai acquise en développant le système national de paiement des travailleurs de la riposte à l'Ebola, qui montre comment la technologie peut transformer les processus financiers. Personnellement, les difficultés rencontrées par ma mère avec les cercles d'épargne communaux Osusu ont mis en évidence une lacune : les participants responsables n'avaient pas accès à des outils financiers formels.

Mikashboks comble cette lacune en numérisant les cercles de financement communautaires comme Osusus, rendant l'épargne plus pratique et plus sûre. L'application crée des identités financières vérifiables et connecte les utilisateurs aux outils bancaires traditionnels, permettant ainsi l'inclusion financière.

Parlez-nous de certaines de vos récompenses et de la façon dont elles vous ont motivé ?

J'ai eu l'honneur de recevoir le Queen's Young Leader Award en 2017 et de figurer parmi les finalistes des Harvard Presidential Awards 2022, pour lesquels j'ai reçu une note de félicitations du président Joe Biden. Ces distinctions affirment que nos efforts sont sur la bonne voie et prouvent le potentiel d'amélioration de l'inclusion financière par la technologie.

Quelles leçons clés ont guidé votre parcours, de l'abandon des études à la réussite en tant qu'entrepreneur ?

Plusieurs leçons clés ont guidé mon parcours. L'abandon des études a révélé des possibilités d'amélioration des communautés, en montrant que les échecs perçus peuvent ouvrir de nouvelles portes. Le passage de l'ingénierie au codage m'a appris à évoluer en permanence. Mes innovations donnent la priorité à l'impact réel plutôt qu'à la reconnaissance, inspirées par les luttes de ma mère en matière d'accès financier. Les mentors, les partenaires et les équipes ont joué un rôle crucial dans la transformation des visions en entreprises durables.

Comment voyez-vous l'avenir de la fintech en Afrique ?

L'avenir de la fintech africaine est prometteur, avec des avancées technologiques rapides qui s'attaquent aux obstacles persistants à l'accès aux services financiers. Les innovations doivent être hyper-localisées, en tenant compte des limites de l'infrastructure et des nuances des utilisateurs. Des politiques de soutien et des cadres réglementaires sont essentiels pour attirer les investissements et protéger les consommateurs.

Il est essentiel de développer des talents de classe mondiale dans les domaines de l'expérience utilisateur, de la science des données, de l'ingénierie et du développement de produits. La collaboration entre les régulateurs, la finance traditionnelle et les startups est nécessaire pour combler les lacunes fondamentales telles que les identifiants numériques, les systèmes de notation de crédit et l'interopérabilité.

Comment la technologie peut-elle continuer à répondre aux crises humanitaires en Afrique, comme elle l'a fait lors de l'épidémie d'Ebola ?

Si la technologie modernise l'aide humanitaire, des lacunes subsistent dans les systèmes adaptatifs qui tirent des enseignements des communautés. Les interventions numériques sont souvent des efforts ponctuels, abandonnés lorsque les gros titres s'estompent. Lors de l'épidémie COVID-19, les gouvernements se sont précipités pour fournir une assistance sociale en partant de zéro. J'ai transformé mon système de paie pour Ebola en openG2P, un système de résilience économique open-source pour les crises et l'utilisation courante. Son infrastructure modulaire continue de protéger les communautés marginalisées lors des catastrophes climatiques et des conflits.

À quels défis avez-vous été confronté lors du développement et de la mise en oeuvre des Mikashboks, et comment les avez-vous surmontés ?

L'une des réussites les plus marquantes des Mikashboks est celle d'une communauté rurale de Portloko, en Sierra Leone. Nous avons rencontré un groupe d'épargne et de prêt villageois qui a utilisé les Mikashboks pour numériser ses opérations d'épargne. Auparavant, l'épargne était enregistrée manuellement par le seul membre alphabétisé. Avec les Mikashboks, ils ont trouvé plus facile de faire confiance aux simples confirmations par SMS, ce qui a rendu le processus transparent et digne de confiance. Ce succès reflète notre impact en Afrique, où 20 000 utilisateurs gèrent des groupes d'épargne.

Vos objectifs futurs pour Mikashboks et votre rôle dans le paysage fintech de la Sierra Leone ?

Notre objectif est d'élargir l'inclusion financière pour les 400 millions de personnes qui dépendent du financement informel. Nous souhaitons faire évoluer Mikashboks vers une plateforme de finance sociale complète, intégrant des outils numériques à des structures communautaires afin de remodeler l'accès. Nous envisageons une place de marché pour les prêts, le financement d'actifs, les pensions et les assurances adaptés aux flux de trésorerie.

Quel message adressez-vous aux entrepreneurs et innovateurs en herbe en Afrique ?

Croyez fermement en votre capacité à transformer les systèmes. Comprendre que les défis sont des opportunités de croissance et non des échecs. Utiliser les connaissances locales pour répondre aux besoins réels. Donner la priorité aux personnes plutôt qu'au profit. Entourez-vous d'alliés qui vous soutiennent et, ensemble, nous pourrons promouvoir la justice sociale et l'innovation sur tout le continent. Nous sommes à l'aube d'une révolution africaine de l'innovation.