Congo-Kinshasa: La RDC réceptionne les premiers vaccins contre la Mpox

communiqué de presse

Kinshasa — Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) ont le plaisir d'annoncer l'arrivée de la première livraison de 99 100 doses de vaccin contre la mpox JYNNEOS.

Cet envoi devrait permettre de lancer une campagne de vaccination cruciale visant à contrôler l'épidémie de mpox en République démocratique du Congo (RDC). Ces doses de vaccin ont été officiellement réceptionnées par le ministre de la Santé publique de la RDC, Dr Samuel Roger Kamba, en présence de S.E. le Dr Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC, du représentant de l'UNICEF en RDC, Grant Leaity, et du directeur général de l'Autorité européenne de préparation et réponse en cas d'urgence sanitaire (HERA), Laurent Muschel.

Depuis le début de l'année 2024, la RDC a rapporté plus de 4 901 cas confirmés de mpox et plus de 629 décès, ce qui représente une forte augmentation des infections et des décès par rapport aux années précédentes. L'introduction du vaccin JYNNEOS en RDC est une action décisive pour limiter la propagation et protéger les populations les plus exposées.

À la suite de la déclaration de la mpox comme urgence de santé publique de sécurité continentale (USPSC) par Africa CDC le 13 août 2024, un appel urgent a été lancé à la communauté internationale afin d'obtenir des vaccins pour les nations africaines.

Citations

« Nous sommes heureux de recevoir la première livraison d'environ 100,000 doses du vaccin JYNNEOS en RDC, avec 100 900 doses supplémentaires arrivant ce samedi 7 septembre 2024. D'ici la fin de la semaine, un total de 200 000 doses sera disponible dans le pays », a déclaré S.E. Dr. Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC.

« Ces vaccins sont essentiels pour protéger notre personnel de santé ainsi que les populations vulnérables, et pour freiner la propagation de la mpox. Cette étape importante témoigne du partenariat solide entre Africa CDC, l'Union européenne à travers l'Autorité européenne de préparation et réponse en cas d'urgence sanitaire (HERA) et Bavarian Nordic. Nous nous engageons pleinement à ne laisser personne de côté dans notre mission de protéger nos populations et contrôler cette épidémie ».

S.E. Dr. Jean Kaseya, directeur général, Africa CDC

« La réception de ces vaccins est une étape essentielle dans notre combat contre la mpox. Notre engagement est de garantir la santé de notre population, en particulier celle de nos enfants, qui sont les plus vulnérables Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires pour limiter la propagation de cette maladie et garantir un avenir sain pour tous les Congolais. »

Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, hygiène et Prévention, RDC

« Nous sommes ravis d'avoir pu répondre à l'urgence de santé publique de portée internationale en un temps record, en veillant à ce que les vaccins arrivent en RDC dès aujourd'hui. La livraison de vaccins est la première étape de la réponse globale de Team Europe pour faire face à la crise. Nous continuerons à travailler main dans la main avec nos partenaires pour veiller à ce que les populations vulnérables soient protégées sur l'ensemble du continent ».

Laurent Muschel, directeur général de l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA)

« L'arrivée de ces vaccins est une étape importante sur le plan sanitaire en ce qu'ils permettront de protéger les communautés, en particulier les agents de santé et les personnes à risque », a déclaré Grant Leaity, Représentant de l'UNICEF. L'UNICEF s'est engagé à soutenir le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans la distribution de ces vaccins, et appuyer les opérations de vaccination pour s'assurer qu'ils atteignent les personnes les plus vulnérables ».

Grant Leaity, Représentant de l'UNICEF en RDC

La mpox est une maladie évitable et la vaccination avec JYNNEOS s'est avérée très efficace pour réduire la transmission et prévenir les complications graves. Le ministère de la santé de la RDC, en partenariat avec l'UNICEF, évalue activement les besoins des enfants et des adolescents afin d'étendre la couverture vaccinale à des populations plus jeunes si nécessaire. Il est recommandé de vacciner contre la mpox les personnes à risque tels les agents de santé et les populations clés.

A propos d'Africa CDC

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) est l'agence continentale autonome de santé publique de l'Union Africaine qui soutient les États membres dans le renforcement des systèmes de santé et l'amélioration de la surveillance, de la réponse aux urgences, de la prévention et du contrôle des maladies. Pour en savoir plus : http://www.africacdc.org

A propos de UNICEF

L'UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous. Pour en savoir davantage sur l'UNICEF et son action, veuillez consulter le site : www.unicef.org/drcongo

A propos de HERA

L'autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (Health Emergency Preparedness and Response Authority ou HERA) est une direction générale de la Commission européenne créée pour préparer l'Union européenne (UE) à de futures pandémies. https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/health-emergency-preparedness-and-response-authority_en