Afrique: RDC-Guinée - Sébastien Desabre mise sur la forte motivation des Léopards

Les Léopards de la RDC débutent la campagne de qualification à la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025 ce vendredi face au Syli national de la Guinée. Le sélectionneur de la RDC dit compter sur la forte motivation des Léopards et l'appui du public.

Pour cette première journée, les deux nations affichent les ambitions de gagner pour mieux se lancer dans la course. Cet avant-midi, les sélectionneurs de la RDC et de la Guinée étaient en conférence de presse d'avant match au stade des martyrs.

Pour débuter la campagne de qualification à la CAN Maroc 2025, Sébastien Desabre compte sur la motivation de ses joueurs mais aussi sur l'appui du public :

"On a fait cinq séances d'entraînement. La cinquième sera tout à l'heure. C'est du bonheur d'entraîner ces joueurs-là. Vous savez la motivation et ce que représente le pays pour eux, c'est fantastique ! Et nous, ce que nous voulons c'est de faire plaisir à nos supporters qui nous encouragent vendredi. Que le stade soit plein, comme il était contre le Togo, et que nous donnions la joie à nos supporters. C'est ça notre première chose à réaliser demain".

De leur côté, les Guinéens veulent rendre la revanche sur les Léopards et faire le meilleur résultat possible. Charles Packy, sélectionneur de la Guinée, explique:

"Nous avons une très bonne dynamique des résultats précédents. Et maintenant, on est là avec nos armes et avec nos forces pour essayer de faire le meilleur résultat possible".

Le match RDC vs Guinée est prévu ce vendredi 06 septembre au stade des martyrs à partir de 17h00, heure de Kinshasa.