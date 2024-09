Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - La victoire dans la douleur pour l'Algérie et la Tunisie

L'Algérie et la Tunisie ont souffert pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 face, respectivement, à la Guinée équatoriale (2-0) et Madagascar (1-0). Mais les Fennecs et les Aigles ont décroché les trois points et lancé idéalement les qualifications.

Longtemps, l'Algérie a cru ne jamais y arriver face à cette teigneuse équipe de Guinée équatoriale. Jusqu'à ce que Houssem Aouar délivre son équipe et les 40 000 spectateurs du stade Miloud Hadefi d'Oran. On jouait la 70e minute d'une rencontre dominée par les Fennecs, mais sans pouvoir marquer ce but pour débloquer le match. Aouar va y arriver en reprenant de la tête le ballon mal renvoyé par le gardien équato-guinéen Jésus Owono qui ne peut dégager loin de son but la frappe de Riyad Mahrez.

Le capitaine algérien, pas heureux dans ses initiatives, aurait déjà dû mettre son équipe à l'abri, mais il manque son penalty à la 24e minute. Jamais réellement inquiétés par le Nzalang, les hommes de Vladimir Petkovic ont cruellement manqué de réalisme pour punir plus tôt leurs adversaires ; à l'image de Said Benrahma qui manque deux gros face-à-face devant Owono.

Sassi sauve la Tunisie

L'Algérie sera libérée par Amine Gouiri, entré à la 78e minute à la place de Bennacer. Le joueur du Stade Rennais met fin au suspense en reprenant une offrande de Bensaibaini (90+5) qui le lance seul au but. Une belle victoire pour décrocher d'entrée les trois points dans une poule partagée également avec le Liberia et le Togo pour ces éliminatoires de la CAN 2025.

Dans le groupe A, la Tunisie a attendu beaucoup plus longtemps pour récolter les trois points face à Madagascar. Il a fallu une dernière action dans les arrêts de jeu pour voir le capitaine Ferjani Sassi mettre un coup de tête victorieux (90+8). Entré à la 70e minute, le joueur d'Al-Gharafa(Qatar) a délivré les siens face à une équipe de Madagascar qui est passée près de l'exploit.

Les Barea n'ont pas fait que résister, ils ont surtout eu des occasions pour repartir victorieux du stade de Radès. Mais ni Rayan Raveloson, ni Warren Caddy n'ont pu saisir l'opportunité de faire mal aux Aigles de Carthage.

Les hommes de Faouzi Benzarti repartent avec les trois points et sont déjà en tête de leur poule après le match nul la veille entre les Comores et la Gambie (1-1).