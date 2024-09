Congo-Brazzaville: Espace Kasaï - Raïssa Malu achève sa tournée d'inspection à Kananga

Après Tshikapa au Kasaï, Mbuji-Mayi au Kasaï oriental, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté a achevé, le 4 septembre, à Kananga, au Kasaï central, sa tournée de lancement de l'année scolaire et d'inspection des établissements dans l'espace Kasaï.

L'avion transportant la ministre d'Etat, Raïssa Malu, et sa délégation, a atterri à l'aéroport de Kananga, le 4 septembre à 10h (heure locale), en provenance de Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, deuxième étape de sa tournée effectuée dans le cadre du lancement de l'année scolaire 2024-2025 et d'inspection des écoles et de l'administration du sous-secteur dans l'espace Kasaï. Cette tournée a débuté à Tshikapa, dans la province du Kasai.

Au sortir de la carlingue à l'aéroport du chef-lieu du Kasaï central, dernière étape de cette visite de travail, Raïssa Malu a été accueillie par le vice-gouverneur Jacob Luyindama, accompagné d'autres autorités provinciales et des cadres provinciaux de l'Education nationale. Ce dernier a conduit la ministre d'État auprès du gouverneur Joseph Moïse Kambulu du Kasaï central pour un entretien d'usage.

La ministre d'État a ensuite visité le site de l'Athénée royale de Kananga dont les travaux de réhabilitation et de construction de certains bâtiments sont exécutés à 95%. Cet établissement scolaire avait été construit de 1952 à 1954 à l'époque de la colonisation belge. Depuis, les bâtiments sont tombés en décrépitude, jusqu'au début des travaux de réhabilitation en 2023, par le Projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements aux niveaux secondaire et supérieur, financé par la Banque mondiale, sous la coordination du chef du projet Ikwa.

La ministre d'État a recommandé aux chefs des chantiers d'accélérer les travaux afin que l'école accueille rapidement les élèves, avec naturellement un léger retard par rapport à la rentrée scolaire, effective depuis le 2 septembre. L'autorité nationale de l'Éducation a également visité les installations de la Radiotélévision de l'éducation nationale à Kananga. Raïssa Malu s'est, par la suite, rendue au lycée Buena Muntu, accueillie chaleureusement par des chants des écolières.

Cet établissement scolaire conventionné catholique des sœurs religieuses de la congrégation de la Charité de Jésus et Marie porte encore les stigmates d'un incendie qui y avait sévi en fin avril dernier, le toit d'un bâtiment avait pris feu et certaines salles de classe ne sont pas en état de recevoir les élèves jusqu'aujourd'hui.

Raïssa Malu a fait le constat de cette situation, avant de se diriger ensuite à l'Institut supérieur pédagogique de Kananga où elle s'est entretenue avec les autorités académiques. Femme de terrain, elle a bouclé sa tournée d'inspection des écoles et du fonctionnement du sous-secteur de l'Éducation dans l'espace Kasaï, le 4 septembre, par l'école primaire Lama Bantu, dans la commune de Katoka, à Kananga.