Tunisie: Saïd examine avec la ministre des Finances l'exécution du budget de l'Etat pour l'exercice 2025

TUNIS — L'examen de l'exécution du budget de l'Etat, ainsi que les hypothèses et les grandes orientations du projet du budget au titre de l'année 2025, a été au centre de la rencontre tenue, jeudi au Palais de Carthage, entre le président de la République Kaïs Saïd et la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia.

Le Chef de l'Etat a souligné que la Tunisie a honoré ses engagements financiers et n'a pas eu recours à une loi de finances complémentaire, en dépit des difficultés et de la conjoncture internationale instable, parce qu'elle a choisi de compter sur ses propres moyens et sur l'indépendance de sa décision nationale, indique la Présidence de la République dans un communiqué.

Saïed a mis l'accent sur l'impératif d'adopter un régime fiscal équitable et une fiscalité progressive, d'autant plus qu'une fiscalité juste et équitable compte parmi les fondements de la justice sociale.