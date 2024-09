Angola: Le pays salue les mesures visant à accroître la coopération sino-africaine

Luanda — L'Angola a salué les 10 mesures annoncées jeudi à Pékin par le président chinois, Xi Jinping, lors du neuvième Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), qui inclut également la connectivité.

Ce fait a été exprimé par le ministre des Relations extérieures de l'Angola, Téte António, lors de la réunion de haut niveau sur la Ceinture et la Route de haute qualité, tenue à Pékin, incluse dans le programme du forum susmentionné.

Devant un public composé de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de représentants d'organisations internationales et régionales, le ministre Téte António a déclaré que l'événement se déroule à un moment où il est nécessaire de construire un réseau de connectivité tridimensionnel.

Il a souligné que le réseau devrait soutenir l'économie mondiale ouverte, en menant une coopération pragmatique, en tant que mécanisme de promotion du développement vert, de l'innovation scientifique et technologique, en vue de faciliter les échanges entre les personnes, les biens et les services.

L'Initiative une Ceinture et une Route de haute qualité, lancée par la Chine en 2013, est l'une des initiatives d'infrastructure et de développement mondial les plus ambitieuses de notre époque, axée sur la construction d'un réseau d'infrastructures interconnectées et la promotion du commerce international.

La coopération dans ce contexte est vitale pour le développement de partenariats stratégiques et de coopératives globales sino-africains.

Elle incarne l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine dans un nouveau contexte historique, une forme de coopération caractérisée par la sincérité et l'amitié, l'égalité et le bénéfice mutuel, le développement commun, l'équité et la justice, et le progrès.

Dans le cadre de l'Initiative Ceinture et Route, la Chine et l'Afrique se sont lancées dans une nouvelle ère de complémentarité dans les stratégies de développement.

De nouvelles perspectives de collaboration en matière d'infrastructures ont été ouvertes, une plate-forme de coopération commerciale et d'investissement a été créée et des progrès innovants ont été réalisés dans la réduction de la pauvreté et le partage des bénéfices, tout en atteignant de nouveaux niveaux dans la coopération scientifique, technologique et culturelle.

Dix mesures

Parmi les dix mesures visant à renforcer la coopération sino-africaine présentées par le Président Xi Jinping, il y a le soutien à l'Afrique avec 360 milliards de yuans (45,8 milliards d'euros) jusqu'en 2027 et la contribution à la création d'un million d'emplois sur le continent africain.

Xi Jinping a également promis que son pays investirait au moins 70 milliards de yuans (8,9 milliards d'euros) dans le bloc africain.

Il a déclaré que la Chine est prête à approfondir la coopération avec le continent africain dans le domaine économique, soulignant que « les relations entre la Chine et l'Afrique traversent la meilleure période de l'histoire ».

Selon lui, la Chine et l'Afrique doivent rester unies et défendre leurs droits légitimes à un moment où le monde connaît des changements sans précédent.

Xi Jinping a annoncé 30 projets d'infrastructures et renouvelé sa promesse d'augmenter les importations agricoles en provenance d'Afrique, une intention qu'il avait déjà exprimée lors de la précédente édition du FOCAC, à Dakar, en 2021.

Le dirigeant a également souligné que la Chine aiderait l'Afrique à "promouvoir la modernisation écologique, le développement vert et la transition vers des technologies à faibles émissions de carbone".

Il a également indiqué que la Chine ferait don d'un milliard de yuans (127 millions d'euros) dans le domaine militaire en Afrique et formerait six mille soldats.

La Chine est le premier partenaire commercial du continent africain, avec des échanges bilatéraux atteignant 167,8 milliards de dollars (151,8 milliards d'euros) au premier semestre, selon la presse officielle chinoise.

Au total, 50 dirigeants de pays africains et le secrétaire général de l'ONU, le Portugais António Guterres, sont présents au sommet, selon la presse chinoise.

Le FOCAC, qui se déroule jusqu'à vendredi, sert aux deux parties à accroître l'unité et la coopération entre les pays en développement, à renforcer la force du Sud, à défendre conjointement l'équité et la justice internationales et à promouvoir la paix et le développement dans le monde.

Depuis le début de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le continent africain en 1950, la coopération entre l'Afrique et le géant asiatique a connu une évolution continue sur la scène internationale.

Le Forum a été créé comme un mécanisme de consultation pour un dialogue solidaire, en plus de représenter une étape tournée vers l'avenir dans la coopération entre les parties, et un modèle important dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en quête d'un développement commun.