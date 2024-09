Sénégal: L'Ecole internationale de médecine lance son nouveau plan de développement

Dakar — L'Ecole internationale de médecine générale, pharmacie, médecine dentaire Saint Christopher a lancé un nouveau plan de développement, qui s'inscrit dans la lancée du Sénégal d'être un hub sous-régional dans le domaine de la santé, a-t-on appris de sa direction.

"L'Ecole internationale de médecine, fondée en 2023 à Dakar, compte plus de 2 500 étudiants, de 21 nationalités et fait aujourd'hui figure de référence dans le secteur en Afrique de l'Ouest. Après avoir été achetée par Admaius Capital Partner en 2024, l'institution a lancé un ambitieux plan de développement", indique un communiqué transmis à l'APS.

"Le programme d'amélioration s'est d'ores et déjà concrétisé, avec notamment un nouveau bâtiment de 2 000 m2 accueillant un nouveau centre de simulation, le seul de ce type au Sénégal", lit-on dans le document.

Ce nouveau plan de développement s'articule, entre autres, autour de "l'expansion vers de nouveaux domaines d'études, comme les soins infirmiers, la gynécologie, la physiothérapie, l'assistance pharmaceutique et la formation des techniciens de laboratoire ", ajoute le texte.

Pour mener à bien cette feuille de route, l'école a attire des experts de haut niveau, comme, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et première femme à occuper ce poste, Abdou Fall, qui a occupé plusieurs postes ministériels au sein du gouvernement sénégalais, notamment celui de ministre de la Santé et de ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Pierre Sané, ancien secrétaire général d'Amnesty International et ancien adjoint du directeur général pour les sciences sociales et humaines à l'Unesco.

Quant au nouveau directeur général, Mohamed Ali Ben Naceur,"il apporte plus de 23 ans d'expérience dans la gestion des soins de santé, pour avoir occupé des postes clés de direction, notamment celui de directeur du principal groupe hospitalier tunisien, etc.", informe la direction de l'école internationale de médecine.