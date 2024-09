Afrique: Darren Lambo Ebelle - ' Il n'y a pas victoire de la Fecafoot sur le Minsep '

Le journaliste et professeur des lycées d'enseignement général réagit au sujet de l'actualité qui secoue le Cameroun depuis bientôt deux semaines: le choix du site du match Cameroun - Namibie, comptant pour la 1ère journée des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025.

"Pour ceux qui ne connaissent pas l'administration - ne sont ni érudit du Droit administratif, ni fonctionnaire - la première partie de mon texte leur est spécifiquement adressée. Sans prétention ou fierté. Entre la Fédération camerounaise de football ( Fecafoot) et le Ministère des Sports et de l'Education physique ( Minsep), c'est la volonté du Minsep qui a prééminence. Même les fonctionnaires de la plus petite catégorie le savent fort bien. De ce qui précède, entre le Ministre des Sports et le Premier ministre, c'est la volonté du Chef du Gouvernement qui a prééminence. Et ceci, en faveur du principe de hiérarchisation des fonctions dans un Etat.

C'est par ignorance de ce principe qu'on peut croire qu'il y a eu ce que les profanes appellent " victoire de Samuel Eto'o sur Narcisse Mouelle Kombi". Dans un climat sain - propice à la rationalité -, je me serais dispensé du trivial en ignorant royalement de nommer des individus, mais plutôt les institutions, pour dire Fecafoot et Minsep. Mais pour des visées pragmatiques, j'emprunte à la doxa. Ce sont les hautes instructions du Chef de l'Etat, répercutées au Premier ministre, que le Minsep a appliquées. Il n'y avait rien d'autre à faire. Les mêmes hautes instructions que le Minsep a appliquées pour d'autres situations.

Ceux qui disent que Narcisse Mouelle Kombi a été battu par Samuel Eto'o, se contredisent à leur insu. En " huant" le Minsep pour s'être plié à la décision du chef de l'État, ils reconnaissent Narcisse Mouelle Kombi comme un membre du gouvernement respectueux des instructions présidentielles. Mais d'où vient-il donc que la nomination du staff technique et administratif des Lions indomptables, faite sur la même logique, soit contestée ? La géométrie variable!

Samuel Eto'o est respectable pour avoir atteint les cimes de son art : le football. Il n'a même pas besoin d'être président de la Fecafoot, CAF ou FIFA pour être grand : il est grand.

Narcisse Mouelle Kombi est respectable pour avoir atteint le summum de son art : Professeur des Universités est le pinacle dans la carrière d'un enseignant. La valeur du Pr Narcisse Mouelle ne tient pas à sa fonction de ministre : le seul fait pour lui d'être Professeur des Universités est suffisant. Un Professeur des Universités mérite autant d'égards qu'un footballeur. Il est à s'inquiéter de ce Cameroun où un Professeur des universités est traité sur la place publique comme un voleur de chèvres. Avec le recul, je vois en cette affaire une inversion des valeurs de notre société. Une société aussi agressive pour les affaires de football, n'est pas mésintelligent, mais est tout au moins malade.

Il nous serait toujours agréable d'avoir de grands footballeurs pour porter la fierté de notre pays, mais nous aurons toujours besoin des agrégés dans nos amphithéâtres.

Je n'ai toutefois pas vu les Camerounais s'offusquer du traitement réservée à Maurice Kamto, or il me semble qu'il est aussi une icône ( du Droit ). Il est notre Samuel Eto'o du Droit.

On n'aborde pas une rivière sans connaître ses capacités à la nage. Je vois quand même des personnes n'ayant aucune expertise formelle et reconnue, vouloir enseigner le Droit administratif à Narcisse Mouelle Kombi ! Ce pays est merveilleux ! Un homme plutôt très sobre et investi de la pondérée et subtile sagesse de nos Pères Sawa, dont il est dépositaire des pouvoirs, avec la dignité qui va avec. Le Prof. Narcisse Mouelle Kombi n'est pas belliqueux. Un homme sobre, loin de tout pédantisme ou intrigues.

Je ne sais si lorsqu'un différend oppose un professeur au Censeur, et le Proviseur qui est l'administrateur scolaire du lycée tranche en faveur de l'enseignant, je ne sais pas s'il s'agit d'une victoire pour l'enseignant et une défaite pour le censeur. J'aimerais bien le savoir, sauf si nous ne sommes plus dans l'Administration.

Seul le Cameroun nous est nécessaire, et non des individus. Les individus passeront et le Cameroun restera.

J'ai été très choqué de me faire administrer par des spécialistes, qu'aucun des protagonistes ne figure dans l'histoire des héros de la Libération du Cameroun.

Je suis pour la République et non pour des individus