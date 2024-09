Afrique: Coopération Chine-Afrique - Le président sénégalais Diomaye Faye propose une feuille de route avec 4 priorités

Lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de la coopération sino-africaine (Focac) le 5 septembre à Pékin , le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a pris la parole aux côtés de son homologue chinois, Xi Jinping. Il a dressé une feuille de route avec quatre priorités pour la coopération entre l'Afrique et la Chine.

«Notre sommet qui marque la fin de la co-présidence sénégalaise du Focac ouvre en même temps de nouvelles perspectives avec la déclaration et le Plan d'action 2025-2027 dont la mise en oeuvre contribuera sans doute à la consolidation de nos acquis au bénéfice de nos peuples.

Dans cet esprit, je propose que la feuille de route du sommet accorde une attention particulière aux priorités suivantes », a déclaré le chef de l'Etat.

Premièrement, il propose de poursuivre et d'accélérer la modernisation et le développement de l'agriculture pour éradiquer la pauvreté et atteindre la souveraineté alimentaire.

Deuxièmement, le président Faye demande de continuer l'élan de mobilisation des financements, y compris l'investissement privé, pour mieux soutenir la réalisation des infrastructures de base qui stimulent la croissance, favorisent la création d'emplois et d'autres activités génératrices de revenus, et contribuent à améliorer la qualité de la vie.

Troisièmement, il recommande de continuer à travailler à l'industrialisation de l'Afrique pour relever le défi d'un développement durable et inclusif. Cela passera selon lui, par l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes avec le développement de la formation technique et professionnelle pour disposer d'un capital humain adapté ; une réforme de la gouvernance mondiale ; l'abrogation des règles et pratiques qui freinent les flux d'investissement vers l'Afrique, alors que le continent a le plus grand besoin de financements ; enfin la lutte contre les changements climatiques et une transition énergétique juste et équitable pour satisfaire les besoins africains d'industrialisation.

Quatrièmement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye propose d'investir davantage dans la digitalisation par le renforcement des infrastructures numériques, l'innovation et le soutien à l'industrie créative des jeunes, notamment les start-up dans leurs différentes applications.