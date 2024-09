Afrique: Lutte contre le blanchiment de capitaux et le Financement du terrorisme - Le Sénégal en passe de sortir de la liste grise du GAFI

Des experts de la conformité, des régulateurs et des professionnels du commerce international se penchent, du 4 au 6 septembre, à Dakar, sur la conformité bancaire, notamment les moyens à mettre en oeuvre afin de promouvoir un commerce plus fluide et sécurisé en Afrique. Une rencontre qui se tient dans le cadre du forum 2024 d'Afreximbank.

S'est ouverte hier, mercredi 4 septembre, et ce, jusqu'au 6 du mois courant, à Dakar, la 8e édition du forum sur la conformité d'Afreximbank. À l'ouverture des travaux, le conseiller technique au ministère des Finances et du Budget, Mamadou Ndiaye, a réitéré la volonté politique du Sénégal d'être en règle avec le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Sous ce rapport, à la lumière de ces évolutions remarquables, « notre pays est désormais entré dans la dernière étape du processus de sortie de la liste grise du GAFI », a-t-il dit, non sans rassurer qu'il reste plus que jamais déterminé à remédier aux insuffisances de son cadre réglementaire et entend demeurer une référence en matière de stabilité, de conformité et de transparence financière en Afrique.

Mieux, ajoutera-t-il : « Le Sénégal ambitionne d'oeuvrer à l'harmonisation des réglementations entre les pays africains, facilitant ainsi les échanges commerciaux et réduisant les barrières administratives et techniques. » Ledit forum, qui a pour thème :

« Une meilleure conformité - Un meilleur commerce : les implications des nouvelles exigences du GAFI relatives à l'identification du bénéficiaire final et leurs impacts sur les échanges commerciaux », vise à renforcer la coopération entre les pays africains pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tout en facilitant également le commerce intra-africain.

Organisé en collaboration avec la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), le Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) et le ministère des Finances du Sénégal, ledit forum, réunissant experts, décideurs et acteurs du secteur privé pour discuter des défis et des opportunités liés à la conformité dans le commerce international, entend apporter des solutions pratiques pour stimuler le développement du commerce intra-africain et contribuer à hisser le continent au rang de leader mondial sur le plan économique et financier.