L'équipe nationale de football du Sénégal engage ce vendredi 6 septembre (19h00) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la course vers la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévue au Maroc en 2025.

Les Lions accueillent les Etalons du Burkina Faso pour le compte de la première journée du groupe L. Débuter par une victoire serait un scénario idéal pour lancer cette nouvelle campagne quelques mois après la désillusion à la CAN en Côte d'Ivoire.

Le Sénégal débute ce vendredi sa campagne pour la CAN 2025 avec le duel qui l'opposera au Burkina Faso comptant pour la première journée du groupe L des éliminatoires. Quelques mois après la CAN en Côte d'Ivoire, soldée par une décevante élimination face aux Eléphants en 8e de finale, c'est un nouveau défi qui se présente pour les championnes d'Afrique 2022.

Une bonne entame serait une manière idéale pour lancer cette nouvelle campagne qui mène au rendez-vous du royaume chérifien. L'entraîneur Aliou Cissé ne s'y trompe en soulignant que ces premiers matchs contre le Burkina Faso et ensuite face au Burundi seront très importants dans cette ambition encore clairement affichée de l'équipe du Sénégal de remporter un deuxième trophée africain.

Dans cet élan, le technicien sénégalais ne s'attend pas à un match «compliqué» si on jette un regard sur les dernières confrontations toujours très disputées. Comme l'atteste le dernier succès des Lions qui remonte à la demi-finale de la CAN 2021 du 2 février 2022 remportée à l'arrachée et conclue sur un coup de génie de la star Sadio Mané (3 à 1).

%

«Ayant décroché un match nul lors de son dernier match à Dakar en 2018 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde, le Burkina Faso est très difficile à jouer. C'était très compliqué aussi pour nous lors de notre dernier déplacement à Ouagadougou. Tout le monde sait ce que vaut cette équipe burkinabè. C'est une équipe qui est en train d'être rajeunie, mais qui a toujours un gros potentiel. En 2022, elle a affronté le Sénégal, et c'était un match très serré. Même si les Burkinabè ont été éliminés en huitièmes de finale de la dernière CAN, on a remarqué qu'il y a un bon projet dernier, et qui prend forme», avait alerté Aliou Cissé lors de la publication de sa liste.

«Le Burkina Faso a le même profil que la République démocratique du Congo. Il a une belle équipe constituée de bons joueurs qui jouent partout en Europe. La génération des Traoré (Bertrand et Alain) est finie, mais je m'attends à une rencontre difficile. Nous respectons le Burkina Faso, mais nous avons les arguments pour aller au bout de cette rencontre et la gagner», précisera-t-il.

Le sélectionneur des Lions n'en est pas moins confiant s'il se base sur cette dynamique dans laquelle l'équipe du Sénégal est restée lors de ses dernières sorties.

«Sur les douze derniers matchs, nous avons marqué 23 buts contre trois encaissés. Nous sommes dans une bonne période, malgré tout ce que les gens peuvent dire », a-t-il assuré.

Reste à savoir, quel sera l'état de forme avec le délai extrêmement court du stage de préparation pour mettre le groupe au niveau. Ce qui n'est pas une évidence dans ce contexte de début de saison où les joueurs sénégalais ne sont pas toujours dans les conditions de compétition optimale. Surtout si l'on relève les incertitudes qui pèsent sur les joueurs qui, pour la plupart, manquent souvent de temps ou manque ou encore de repères en clubs.

Quoiqu'il en soit, entamer ces éliminatoires, de surcroît avec une victoire à domicile, est capitale pour le reste des éliminatoires. Dans cet élan, Aliou Cissé, compte sur l'apport du public et espère que le Stade Abdoulaye Wade soit transformé en véritable chaudron avec une ambiance hostile mais empreinte de fair-play pour les adversaires des Lions.