Angola: Le SPCB salue l'investissement de l'ANGOP dans les plateformes numériques

Luanda — Le directeur du Bureau de Communication Institutionnelle et Presse du Service de Protection Civile et Pompiers (SPCB), Wilson Baptista, a salué jeudi, à Luanda, l'investissement de l'Agence Angola Presse (ANGOP) dans de nouvelles plateformes numériques, pour atteindre un public plus diversifié.

Selon le surintendant, qui parlait au terme d'une visite au siège de l'Angop, l'agence est très dynamique et à l'écoute des questions liées aux nouvelles techniques et méthodes de communication."Nous avons constaté que le secteur qui s'occupe des réseaux sociaux est assez dynamique", a-t-il déclaré.

Concernant la visite, il a expliqué que l'objectif était de renforcer les liens de coopération entre le SPCB et les médias, afin d'établir des partenariats en matière d'échange d'expériences.

« Nous sommes venus renforcer notre disponibilité pour garantir que l'information arrive de la meilleure manière possible et qu'il existe des stages professionnels pour le personnel de l'agence, afin que nous puissions avoir la meilleure information avec la qualité qu'impose la demande actuelle», a-t-il rapporté.

A l'occasion, le commissaire des incendies a souligné que le SPCB compte actuellement environ 12 mille employés, dans différentes spécialités, de la lutte contre les incendies, du secours et du sauvetage, des soins pré-hospitaliers, entre autres.

Il a reconnu que ce nombre ne correspond toujours pas à la demande opérationnelle du pays, soulignant que le Ministère de l'Intérieur (MININT) a une stratégie pour renforcer les organes avec plus de personnel.

«Le pays est assez dynamique, nous avons une très forte croissance démographique et le MININT est attentif aux évolutions sociales. Avec le Recensement, nous disposerons d'un indicateur très important pour redéfinir la stratégie en termes de capital humain et aussi de contingent technique», a-t-il déclaré.

La visite s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à renforcer le Bureau de Communication Institutionnelle et de Presse du SPCB, en vue d'assurer la qualité et l'efficacité dans la promotion de l'image et de la représentation en interne et en externe.

L'ANGOP a été créée en juillet 1975, sous le nom d'Agence Nationale Angola Press (ANAP), et à l'époque ses travaux étaient distribués sous forme de bulletin imprimé, jusqu'à ce que, le 30 octobre de la même année, elle lance sa première dépêche télégraphique.