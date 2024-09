Angola: Des plans directeurs sont financés par la Banque mondiale

Luanda — L'élaboration des Plans Directeurs Municipaux (PDM), qui se déroulera tout au long de cette année dans toutes les municipalités d'Angola, comptera sur le financement de la Banque Mondiale, a annoncé jeudi, à Luanda, la directrice du Bureau Technique du Conseil des Travaux Publics, Teresa Pedro.

Se confiant à la presse, à l'issue de la 4ème réunion ordinaire du Conseil National des Travaux Publics (CNOP), présidée par le ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José de Lima Massano, la source a précisé que ce projet sera subdivisé en plans directeurs municipaux et urbanistiques.

Les plans municipaux visent essentiellement à promouvoir l'aménagement du territoire et l'urbanisme, ainsi qu'à améliorer la mobilité urbaine et la qualité de vie des citoyens, en évitant la construction désordonnée de logements.

Sans avancer le montant du financement à allouer aux plans, Teresa Pedro a dit que la 4ème réunion ordinaire du Conseil National des Travaux Publics a servi à analyser la méthode de préparation du PDM et à évaluer les projets intégrés, en mettant l'accent sur la construction d'aéroports à Cabinda et Mbanza Kongo, ceci dans la province de Zaire, ainsi qu'à constater le niveau d'exécution de la raffinerie de Cabinda.

La réunion a également analysé l'exécution des travaux des hôpitaux généraux de Sumbe (Cuanza-Sul) et Ndalatando (Cuanza-Norte), ainsi que les infrastructures intégrées des secteurs de l'énergie et de l'eau, des télécommunications, de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, entre autres projets en cours dans le pays.

Pour sa part, le vice-gouverneur pour le secteur technique de Cabinda, Agostinho da Silva, a rappelé que la raffinerie de pétrole de cette province a une exécution financière d'environ 72%, tandis que l'exécution physique est de 64%.

Avec ce niveau d'exécution, le gouvernant a expliqué que l'infrastructure devrait être achevée d'ici juillet 2025.

Concernant le projet de construction de l'aéroport international de Cabinda, Agostinho da Silva a affirmé que les travaux de déminage et les études géotechniques étaient déjà terminés et que les travaux devraient commencer ce mois-ci.

Créé par décret présidentiel n° 202/18, en vigueur depuis le 31 août 2018, le Conseil National des Travaux Publics (CNOP) est l'organe d'appui consultatif chargé de planifier, de superviser et de contrôler l'exécution des projets de travaux publics pertinents et d'une grande complexité technique et avec des implications économiques, sociales ou environnementales importantes.

Outre la coordination des grands projets de l'État, la CNOP est également chargé de suivre les investissements privés ayant des impacts directs et immédiats sur les infrastructures publiques ou des implications sociales significatives qui veillent préventivement à leur harmonisation, en vue de sauvegarder l'efficience et l'efficacité, ainsi que l'adéquation technique et urbaine.

Le Conseil, qui a remplacé le Bureau Technique de Coordination et de Suivi des Projets de la Ville de Luanda et le Conseil Supérieur des Travaux Publics, régit son activité par un plan de travail qui est soumis chaque année à l'approbation du Président de la République, et doit également envoyer des rapports d'activité trimestriels.

Le décret de sa création définit également que les organismes impliqués dans l'exécution des grands projets doivent se coordonner avec le CNOP, fournir toutes les informations et assurer les conditions de suivi, d'évaluation et de contrôle des ouvrages de travaux publics.