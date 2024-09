Congo-Kinshasa: Pékin et Kinshasa s'accordent sur la modernisation du secteur agricole au pays

Le ministre chinois du Commerce chinois et son homologue congolais ont convenu, mercredi 4 septembre, de la modernisation du secteur agricole en RDC. Cet accord a été signé en marge du Forum économique RDC-Chine, à Beijing.

Pour Wang Wentao, ministre chinois du Commerce extérieur, le développement d'une Zone Économique Spéciale chinoise en RDC est utile pour substituer les importations et satisfaire le marché congolais et régional. Pékin et Kinshasa ont également décidé de l'introduction de la recherche appliquée et la technologie de production des semences en vue de limiter sensiblement les importations dans le secteur agroalimentaire. Le ministre du Commerce extérieur de la RDC, Julien Paluku a expliqué avoir voulu que le pays puisse migrer vers le secteur agricole.

« Nous avons voulu qu'au-delà du secteur minier, que nous puissions migrer vers le secteur agricole. Pour deux raisons, la première : la Chine a une population de 1,4 milliard qu'il faut nourrir chaque jour et la RDC, elle-même, a une population de 100 millions d'habitant qu'il faut nourrir chaque année », a-t-il ajouté.

De leur côté, les deux chefs d'Etat ont décidé que la transformation des produits miniers se passe sur place en RDC de manière à créer des richesses et faire en sorte que ces minerais bénéficient au budget de la RDC et de la population. « Nous pouvons nous satisfaire de cette qualité de relation excellente entre la RDC et la Chine », a conclu Julien Paluku.