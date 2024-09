Sénégal: Amadou Diop, le nouveau préfet de Mbour, veut 'lutter farouchement contre l'insécurité et le désordre'

Mbour — Le nouveau préfet de Mbour (ouest), Amadou Diop, installé officiellement dans ses fonctions, jeudi, a assuré de sa volonté de lutter "farouchement" contre l'insécurité et le désordre.

"Je lutterai farouchement contre ces deux maux [le désordre et l'insécurité], en relation avec les forces de défense et de sécurité, dont il me plaît de saluer l'engouement et le dévouement", a dit M. Diop.

Il a de même promis, lors de son installation, de veiller "au respect des principes qui gouvernent l'administration publique : la légalité, la neutralité, etc."

Il s'agira, selon lui, de "veiller à la sécurité des personnes et des biens", de lutter contre "l'avancée de la mer", "l'émigration irrégulière", mais aussi de contribuer à "l'amélioration du cadre de vie", tout en apportant des solutions aux "questions foncières".

Amadou Diop a aussi promis de "s'employer avec engagement et détermination à servir l'Etat et la nation avec la loyauté et la dignité que requiert l'exercice de" ses fonctions, "dans le respect du principe Jub Jubal et Jubanti".

M. Diop a été installé à son nouveau poste par le gouverneur de Thiès, Saer Ndao.

"En quittant aujourd'hui cette circonscription, vous partez avec le sentiment du devoir accompli, tout en laissant derrière vous un héritage marqué par la quête continue de l'excellence, de la rigueur et de la probité", a indiqué M. Ndao, s'adressant au préfet sortant, Mamadou Lamine Mané.

Selon lui, l'ex-préfet de Mbour a incarné ces valeurs durant les trois ans de son séjour dans ce département, en plus de son dévouement, "contribuant ainsi au renforcement de l'État de droit et au bien-être des concitoyens".

Mamadou Lamine Mané a remercié les populations de Mbour et les différents services du département avec lesquels il a servi l'Etat dans cette circonscription.

A l'endroit de son successeur, Saer Ndao a rappelé que "la tâche ne sera pas facile", mais il dit pouvoir compter sur "le riche parcours de Amadou Diop".