Gabon: Zita Oligui Nguema participe a la conférence sur l'éducation des femmes a Beijing

En marge du Forum sur la Coopération Sino-Africaine, la Première Dame du Gabon, Madame Zita Oligui Nguema, a pris part le 5 septembre 2024 à la Conférence sur l'Éducation des Femmes. L'événement s'est déroulé au Centre National des Conférences de Beijing, sous l'invitation de Madame Peng Liyuan, Première Dame de la République Populaire de Chine.

La conférence, qui réunissait plusieurs Premières Dames africaines, s'est tenue sous le thème « Main dans la main pour l'autonomisation des femmes par l'éducation ». Cette initiative vise à renforcer la coopération Chine-Afrique en matière de développement par l'éducation et à promouvoir les échanges culturels entre les deux continents.

Lors de la conférence, Madame Constancia Mangue Nzue de Obiang, Première Dame de Guinée Équatoriale, a pris la parole pour représenter la région de l'Afrique centrale. Elle a souligné l'importance de l'éducation des femmes, déclarant : « J'ai la ferme conviction qu'en éduquant une femme, on éduque une famille, et, par conséquent, on crée des sociétés plus justes et plus équilibrées. Un monde dans lequel les femmes peuvent atteindre leurs objectifs pour l'humanité. »

Cet événement a été l'occasion pour Madame Zita Oligui Nguema de réaffirmer son engagement en faveur des initiatives pour la promotion de l'éducation et de l'autonomisation des femmes. Les échanges ont permis aux participantes de partager leurs expériences et d'explorer de nouvelles stratégies pour améliorer l'accès à l'éducation et renforcer le rôle des femmes dans leurs sociétés respectives.

La participation de la Première Dame du Gabon à ces assises de haut niveau s'inscrit dans un contexte global de coopération renforcée entre la Chine et l'Afrique, particulièrement sur les questions liées à l'éducation et à l'autonomisation des femmes, enjeux cruciaux pour le développement durable.