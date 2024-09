Burkina Faso: Royaume du Gulmu - Les corps constitués de la région de l'Est chez le roi Untaanba

Une forte délégation des corps constitués de la région de l'Est, conduite par le gouverneur Ram Joseph Kafando, a rendu visite, hier jeudi 5 septembre 2024, à sa Majesté Untaanba, récemment reconnu comme « seul et unique roi du Gulmu » par le gouvernement.

Après quatre ans de tumultes et d'incertitudes au sein du royaume du Gulmu, sa Majesté Untaanba, a été reconnu, comme « seul et unique roi » ,depuis le 9 juillet 2024, par le gouvernement burkinabè, à travers une décision du ministère en charge de l'administration territoriale rendue publique, le 3 septembre dernier, dans un communiqué officiel. Dans la foulée, une forte délégation des corps constitués de la région de l'Est, conduite par le gouverneur Ram Joseph Kafando, qui avait à ses côtés l'évêque du diocèse de Fada N'Gourma, Monseigneur Pierre Claver Malgo, s'est rendue au palais du 32e « Numbado », roi en langue gulmancema.

« Suite à votre reconnaissance, comme seul et unique interlocuteur de l'administration, nous sommes venus pour exprimer nos salutations les plus sincères et pour vous formuler nos sincères voeux de long et bon règne », a dit d'emblée, M. Kafando. Entouré d'un parterre de notables et de princes visiblement ravis de cette visite, le roi Untaanba a souhaité la bienvenue à ses hôtes. Par la voix de son ministre Taadambiga Nassouri, chargé de missions, il a invoqué les mânes pour le retour de la paix au Burkina Faso.

Par ailleurs, a laissé entendre le gouverneur Ram Joseph Kafando, la délégation est porteuse d'un message des autorités actuelles à l'endroit du descendant de la lignée de Yenkouali. En substance, a-t-il indiqué, le gouvernement souhaite « vivement » que l'empereur continue d'être un catalyseur de paix, comme le dit si bien son nom de baptême Untaanba ou le rassembleur en gulmancema.

« Tendez la main à Tiguié Mohamed Thiombiano »

« Nous vous invitons à poursuivre les actions d'apaisement. Nous savons que vous êtes un homme de paix qui va fédérer l'ensemble des énergies positives de la région de telle sorte que votre reconnaissance soit un tremplin pour une issue favorable à cette crise et permettre à la région de retrouver sa sécurité, sa sérénité et sa cohésion d'antan », a soutenu le gouverneur Kafando.

Car, pour lui, la victoire sur l'hydre terroriste et le développement de la région passe par l'union sacrée des descendants de Diaba Lompo. Pour ce faire, Ram Joseph Kafando a invité le successeur de sa Majesté Kupiendieli à tendre la main à Tiguié Mohamed

Thiombiano, ancien prétendant au trône. D'ailleurs, a-t-il affirmé, M. Thiombiano, faisant preuve de sagesse, a démontré qu'il est un homme de paix. « Je saisis l'opportunité pour le saluer pour avoir accepté la décision du gouvernement, mais aussi pour son esprit de pardon. Il ne s'agit pas d'une victoire d'un camp et d'une défaite d'un autre.

Il s'agit d'une décision assise sur la recherche de l'unité et la cohésion dans le Gulmu », a-t-il expliqué. A ce propos, le représentant des familles princières, Richard Thiombiano a laissé entendre que sa Majesté Untaanba, tel qu'il le connait, travaillera à rassembler davantage. Selon lui, c'est un engagement qu'il avait pris, le jour de son intronisation en mai 2020. Aussi, a ajouté le chargé de missions Taadambiga Nassouri, sa Majesté Untaanba, en sa qualité de doyen des « diemas » du Burkina, ne va ménager aucun effort pour accompagner la dynamique de la lutte contre l'hydre terroriste, enclenchée par le Président du Faso.

Du rôle du Collège de dialogue et de médiation

En outre, le gouverneur de la région de l'Est a souligné que ce dénouement heureux de la crise née du bicéphalisme dans le royaume du Gulmu, est à mettre à l'actif des acteurs du Gulmu, des corps constitués, mais surtout du Collège de dialogue et de médiation (CDM), un instrument qui regroupe l'église catholique, la mission évangélique et les autorités musulmanes de la région. « En fait, le CDM a travaillé pour que la communauté reste unie. Il a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'affrontements entre les différents membres des deux camps », a dit Mgr Pierre Claver Malgo.

Pour ce travail « important et salvateur » qu'il a joué, le gouverneur Kafando a félicité le CDM. « Je leur transmets les remerciements du gouvernement pour le rôle majeur que le collège a joué. Je les encourage à garder le cap », a-t-il exprimé. A sa suite, le chargé de missions Taadambiga Nassouri, a traduit la reconnaissance de sa Majesté Untaanba à l'Eglise catholique pour son engagement dans la promotion de la paix et du vivre ensemble.