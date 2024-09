Afrique: Eliminatoires CAN Maroc 2025/Sénégal-Burkina Faso - Les Etalons comptent ramener un résultat positif de Dakar

En match comptant pour la 1re journée des éliminatoires de la CAN 2025, le Burkina Faso affronte le Sénégal, ce soir à 19 heures au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar. Face au favori de la poule L, le sélectionneur Brama Traoré et ses poulains entendent disputer un nul à défaut.

« J'aimerais bien gagner à Dakar. Mais à défaut, un nul sera un bon résultat », tel est le souhait du sélectionneur national des Etalons, Brama Traoré et ses poulains à l'entame des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Sous le coup de 19 heures, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar, les Etalons iront défier les Lions de la Teranga pour le choc de la poule L. Les deux sélections sont conscientes de l'enjeu de cette rencontre.

Les Etalons et les Lions de la Teranga ont entamé leur stage le même le jour, le 2 septembre 2024. Et c'est à Bamako au Mali, que le Burkina Faso a opté pour sa préparation. L'encadrement technique des Etalons a entamé son stage avec seulement 7 joueurs. Au fur à mesure, le groupe s'est agrandi. C'est finalement à 22 joueurs que l'encadrement technique des Etalons à décoller de Bamako pour Dakar à deux jours du choc. Sur place, le groupe a retrouvé le portier Hervé Koffi et Issa Kaboré.

Et c'est avec un groupe de 24, suite à l'absence de Adamo Nagalo, que Brama Traoré et ses poulains ont effectué la reconnaissance de la pelouse, hier 5 septembre. Contrairement à la sélection burkinabè, Aliou Cissé a très vite retrouvé son groupe. La totalité de l'effectif a rejoint la Tanière dans la soirée du 2 septembre dernier. Avec peu de temps pour peaufiner la préparation avant le choc contre les Etalons, Aliou Cissé et son staff ont opté pour des entraînements à huis clos afin de préserver la concentration et l'intimité du groupe. Sénégalais et Burkinabè s'affrontent pour la 5e fois de leur histoire en éliminatoires de la CAN et Brama Traoré s'attend à jouer une équipe athlétique du Sénégal.

%

« Le Sénégal est une équipe joueuse, combative. Donc, il faut répondre à leur intensité par l'intensité, à leur détermination par la détermination, à leur engagement par le plein engagement. Et nous nous sommes préparés pour ça avec les joueurs sélectionnés autour des critères de l'engagement, de la combativité, du don de soi, de la résilience et l'humilité », a-t-il rappelé. Avant d'assurer : « Il sera inconcevable que nous ne soyons pas au Maroc et cette qualification commence par la rencontre face au Sénégal ».

Rester concentrer...

Patron de la défense burkinabè, Edmond Taspoba est confiant. « Nous avons un groupe physiquement prêt. La force de notre équipe a toujours été le collectif. Le Sénégal est l'une des meilleures équipes du continent. Et aussi, elle va évoluer devant son public. Il ne faudra pas s'attendre à un match facile. Il va être disputé jusqu'au coup de sifflet final. C'est à nous de savoir rentrer dans le match et repartir avec un bon résultat. Je pense que nous avons des hommes pour tenir tête à cette équipe », a informé le sociétaire du Bayer Leverkusen.

La dernière confrontation entre le Burkina Faso et le Sénégal remonte à la demi-finale de la CAN 2021, match que les Lions de la Teranga avaient gagné sur le score de 3 buts à 1. Un triste souvenir qui ne semble pas hanter l'esprit de Edmond Taspsoba.

« Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous avons appris de nos erreurs. Ce sont les individualités du Sénégal qui ont toujours fait la différence. Tout se jouera sur des détails. C'est à nous de rester concentrer tout au long du match », a-t-il conseillé. Abordant dans le même sens, Franck Lassina Traoré a rassuré quant à leur détermination de repartir de Dakar avec un résultat acceptable.

« Le groupe vit bien et déterminé et il y règne une bonne ambiance », a-t-il confié. Si l'équipe du Sénégal semble partir avec les faveurs des pronostics sur le papier, pour l'encadrement technique sénégalais, le Burkina Faso n'est pas à prendra à la légère. Pour ce faire, le sélectionneur national a fait appel à ses hommes en forme du moment, de la défense à l'attaque.

Aliou Cissé et ses lions entendent aborder cette rencontre avec la pleine confiance, autour d'une équipe solide et des ambitions élevées pour cette campagne de qualification. « Il est important de rentrer dans ces éliminatoires en empochant les trois points déjà chez nous. Après, à l'extérieur, on verra. Nous respectons le Burkina Faso. Maintenant, on a des arguments aussi pour aller au bout de cette rencontre. A nous de mettre tous ces ingrédients de notre côté pour pouvoir remporter le match », a laissé entendre le technicien sénégalais.