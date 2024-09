Angola: Le FADA finance 17 projets à Lunda-Sul

Saurimo (Angola) — Dix-sept coopératives agricoles de la province de Lunda-Sul ont bénéficié jeudi, d'un crédit d'équipement, dans le cadre du financement de la mécanisation légère de l'agriculture familiale.

Opérationnalisé par le Fonds de Développement Agraire de l'Angola (FADA), le financement fait partie du Programme d'accélération de l'agriculture familiale et de renforcement de la sécurité alimentaire, dans le but de promouvoir et de maximiser les niveaux de production et de promouvoir la modernisation des pratiques agricoles.

Les coopératives des quatre municipalités qui composent la province de Lunda-Sul ont reçu cinq tracteurs et 12 motoculteurs, d'une valeur de 333 millions 345 mille et 484 Kwanzas.

A l'occasion, la présidente du Conseil d'administration du Fonds de Développement Agraire de l'Angola (FADA), Felisbela Francisco, a souligné que le remboursement des sommes peut être effectué en cinq ans et comprend un délai de grâce d'un an et neuf ans d'intérêts.

Elle a ajouté que les taux d'intérêt varient de 1 à 3 pour cent et que les montants à payer dépendent du type d'équipement, le plafond maximum pour les tracteurs étant de 50 millions de kwanzas et de 10 millions de Kz pour les motoculteurs.

La responsable a fait savoir que pour accéder au financement des motoculteurs, le bénéficiaire doit disposer d'au moins deux hectares de terres déjà cultivées et pour les tracteurs, 50 hectares sont nécessaires.

Outre Lunda-Sul, le programme, qui prévoit de financer plus de trois mille équipements, couvre dans la deuxième phase les provinces de Cunene, Zaire, Lunda-Norte, Moxico, Cuando-Cubango, Luanda, Bengo, Cuanza- Nord et Cabinda.

Jusqu'en juillet de cette année, le FADA a financé deux mille sept cents projets agricoles dans le pays, pour une valeur globale de 23 milliards de kwanzas.

De son côté, le gouverneur de Lunda-Sul, Daniel Neto, a appelé au sens des responsabilités de la part des bénéficiaires, notamment dans le remboursement des sommes.