Angola: Les États-Unis engagés à investir dans les droits de propriété intellectuelle au pays

Luanda — L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Angola, Tulinabo Mushingui, a réaffirmé jeudi, à Luanda, l'engagement de son pays à continuer d'investir dans la formation sur les droits de propriété intellectuelle dans le pays, afin de promouvoir les talents et la créativité des artistes.

Le diplomate américain s'exprimait à l'ouverture de la 3ème Conférence annuelle sur les droits de propriété intellectuelle en Angola, qui se déroule sous le thème "Construire notre avenir avec l'innovation et la créativité".

A cette occasion, Tulinabo Mushingui a exprimé la volonté des Etats-Unis de partager leurs expériences avec l'Angola dans la construction d'un système de propriété intellectuelle, en vue de protéger les droits des créateurs et d'encourager la création d'un environnement d'affaires dynamique et compétitif.

« Ensemble, nous pouvons construire un avenir dans lequel les droits de propriété intellectuelle seront protégés et respectés, où l'innovation et la créativité pourront prospérer pour le bénéfice de tous », a-t-il souligné.

Selon l'ambassadeur, le Département américain du Commerce estime que la propriété intellectuelle soutient plus de 45 millions d'emplois et investit 840 milliards de dollars en exportations, en plus d'investir plus de six milliards de dollars par an au produit intérieur brut (PIB), c'est pourquoi cette question constitue une priorité de sécurité nationale et économique.

Sous le thème « Construire notre avenir avec l'innovation et la créativité », la conférence est organisée par l'Ambassade des États-Unis d'Amérique en Angola, en partenariat avec l'Agência Portão Criativa et l'Institut angolais de la propriété industrielle (LAPI).

D'une durée d'une journée, les participants vont aborder des sujets tels que « L'intégration de la propriété intellectuelle dans le système éducatif national », « L'adhésion de l'Angola aux conventions internationales de propriété intellectuelle », ainsi que « Le rôle du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la promotion des droits de propriété industrielle en Angola". Des universitaires et des créateurs d'art participent à l'événement.