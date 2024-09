Algérie: Paralympiques 2024 - Une 7e journée en or pour le pays

Paris — L'Algérie a étoffé sa moisson aux 17es Jeux paralympiques 2024, par cinq médailles dont trois en or, lors des compétitions disputées jeudi jusqu'à une heure tardive pour le compte de la 7e journée, en para-athlétisme, para-judo et para-powerlifting.

La récolte des athlètes algériens a débuté au stade de France à Saint Denis, par le sprinteur Athmani Skander Djamil qui a été maitre de l'épreuve du 400 mètres, classe T13 au niveau international.

Le Natif de Constantine a conservé son titre paralympique, remportant l'épreuve en 47.43".

"Aujourd'hui, j'ai réussi mes objectifs que j'ai tracés avec mon coach pour ces joutes. C'est vrai que je ne suis pas du tout satisfait de mon temps (47.43"), mais je retiens surtout que j'ai retenti à deux reprises l'hymne national ici à Paris, c'est l'essentiel et que j'ai donné de la joie aux Algériens ici et chez moi", a déclaré le double champion paralympique sur le 400m et le 100m.

Le podium du 400m a été complété par le Japonais, Fukunaga Ryota, (48.07") et le Colombien, Bermudez Villar, (48.83").

La confirmation de Skander Djamil a été suivie par celle de la lanceuse Safia Djelal qui a également conservé son titre paralympique au concours du poids (F57).

Djelal a survolé son concours, remporté par un jet mesuré à 11,56 mètres (nouveau record Paralympique, l'ancien qu'elle détenait était de 11,26), au moment où sa compatriote Nassima Saifi s'est adjugée la médaille de bronze avec un jet à 10m74, après le vermeil du lancer du disque.

La médaille d'argent est revenue à la Chinoise Xu Mian (10m89En para-judo, deux médailles sont venues s'ajouter à la moisson de l'Algérie aux JP-2024.

"Dieu merci, je suis champion paralympique. Lors des premiers tours, j'ai hérité d'une poule moyennement équilibrée contre des athlètes que je connais bien, et j'ai géré mon parcours combat après combat, jusqu'en finale face à un Iranien que je découvre à l'occasion, et j'ai réussi à le battre. Pour mes premiers jeux je réalise l'or, c'est extraordinaire pour moi et le para-judo algérien" , a indiqué Bouamer, juste après son sacre.

Ouldkouider a remporté sa médaille dans la catégorie des (-60 kg, J2), en s'imposant par "Ippon" face au Brésilien Thiego Marquez Da Silva (10-00).La médaille d'or de la catégorie a été décrochée par l'Ouzbek Sherzod Namazov, vainqueur du Géorgien Zurab Zurabiani (1-0), alors que la deuxième médaille de bronze est revenue à l'Ukrainien Davyd Khorava, vainqueur du Sud-Coréen Lee Minjae par Ippon.

Après son sacre mérité, Ouldkouider a expliqué qu'il voulait réaliser quelque chose de meilleur, attestant que c'était dans ses cordes.

"Je suis content de ma médaille malgré que je voulais plus. Certes, le tirage au sort ne m'était pas clément, mais j'ai tout fait pour monter sur le podium paralympique et perpétuer la tradition de cette discipline qui rapporte toujours des consécrations au plus haut niveau", a-t-il souligné.

Bettir Hocine a remporté sa médaille dans la catégorie des (65 kg), en soulevant une barre à 209 kg à sa troisième tentative à la salle de l'Aréna la Chapelle.

Le sociétaire de l'AS Emir Abdelkader (Mascara) a décroché à cette occasion sa deuxième médaille de bronze aux JP, après celle obtenue en 2021 à Tokyo. La médaille d'or de la catégorie a été remportée par le Chinois Zou Yi (215 kg), alors que celle en argent est revenue au Britannique Mark Swan (213 kg).

"La médaille que je viens de remporter a une saveur très particulière pour moi et mon entraineur, puisqu'elle intervient après un travail de longue haleine et des sacrifices immenses. On s'est privé de beaucoup de choses durant quatre années de préparation pour arriver à cette consécration qui m'est très chère", a indiqué Bettir, très heureux de ce qu'il venait de réaliser.

Pour l'entraineur national, Benatta, cette médaille vaut de l'or pour lui et son athlète : "on a réalisé aujourd'hui ce qu'on souhaitait, mais qu'on n'était pas sûr d'obtenir. Durant notre séjour au village on essayait beaucoup plus de maintenir la forme de l'athlète et lui éviter des blessures dont il avait souffert depuis longtemps, et le jour de la compétition, on avait décidé de tenter le tout pour le tout, avec une charge maximale qui lui a procuré la médaille de bronze et Dieu merci ", a-t-il expliqué.

Après sept journées de compétition, l'Algérie avec un total de 9 médailles (5 or et 5 bronze) pointe à la 21e position au tableau provisoire de médailles, sur 80 pays médaillés.

L'Algérie est premier pays africain et arabe au classement des médailles devant la Tunisie (3, 3, 2), l'Ethiopie (2 or, et 1 argent), l'Egypte (2 or), entre autres.

Le programme des Algériens pour la journée du vendredi :

Stade nautique de Vaires-sur-Marne :

09h40 : para-canoé (série du KL3 200 mètres) : Brahim Guendouz

19h20 : 200m (T37) : Hamdi Sofiane (série)

20h09 : 100m (T51) : Mohamed Berrahal (Finale).