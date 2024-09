Tunisie: 1er Forum méditerranéen « DecarboMed 2024 », bientôt, à Tunis - L'heure de la transition énergétique a sonné

La scène tunisienne de la gestion énergétique s'apprête à vivre un moment décisif. L'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme) a organisé, mercredi à Tunis, une conférence de presse, marquant le coup d'envoi de la première édition du Forum méditerranéen de la Décarbonation « DecarboMed 2024 ».

Prévu pour les 24 et 25 de ce mois à Tunis, cet événement placé sous le thème ambitieux « Vers une Méditerranée neutre en carbone » promet de tracer une feuille de route cruciale pour l'avenir énergétique de la région.

La Tunisie s'affiche comme l'un des pays pionniers dans la décarbonation de l'économie grâce à ses efforts dans la maîtrise de l'énergie. Ce positionnement place l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables parmi les priorités nationales du pays. Sur les plans institutionnel et réglementaire, la Tunisie propose l'une des offres les plus attractives pour les investisseurs dans ces secteurs. Le forum sera une occasion de présenter les politiques, technologies, partenariats noués et mesures de financements incitatives, ainsi que les efforts fournis pour l'innovation et les capacités mobilisées.

Au cœur des enjeux méditerranéens

Lors de cette conférence, Fethi Hanchi, directeur général de l'Anme, a exprimé avec enthousiasme l'importance de ce forum pour la région méditerranéenne: « C'est avec un immense plaisir que je vous annonce, aujourd'hui (mercredi), le lancement de ce forum méditerranéen pour la réduction du carbone, DecarboMED2024 qui se tiendra prochainement à Tunis, sur le thème « Vers une Méditerranée décarbonée ». Et de poursuivre, sur sa lancée, « ce forum constitue une étape cruciale dans l'engagement de la Tunisie pour la lutte contre le changement climatique et la promotion d'une transition énergétique juste et durable dans la région méditerranéenne».

En ces temps de dérèglement du climat, la grande bleue, espace de convergence de multiples civilisations et carrefour stratégique des échanges internationaux, fait face à des défis écologiques majeurs. Le Forum DecarboMed, première initiative du genre, se donne pour mission de fédérer les efforts des pays riverains pour atteindre un objectif commun: la neutralité carbone.

Il abordera les stratégies de décarbonation à adopter, les technologies émergentes et les politiques publiques nécessaires pour transformer la Méditerranée en une région exemplaire en matière de transition énergétique.

Hanchi a souligné l'urgence de cette transition, en rappelant que « dans un contexte marqué par une inquiétude croissante concernant les effets négatifs du changement climatique et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la transition énergétique est devenue une priorité mondiale, étant donné que le secteur de l'énergie est responsable de plus de 73% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine».

Initiative symbolique

L'organisation de DecarboMed symbolise non seulement l'engagement de la Tunisie à lutter contre le changement climatique, mais aussi son rôle central en tant que leader régional dans la promotion des énergies renouvelables et des pratiques durables. Ce forum, organisé par l'Anme en partenariat avec l'Utica, le Pnud, l'Union Européenne, et la GIZ, servira de plateforme de premier plan pour lancer un dialogue régional et international autour des opportunités et des défis de la décarbonation, ainsi que de ses applications dans la chaîne de valeur industrielle, logistique et technologique.

Hanchi a également annoncé une initiative écologique significative pour compenser les émissions de carbone générées par le forum: « Je suis également heureux d'annoncer qu'en parfaite conformité avec notre engagement envers la durabilité environnementale, l'Anme a décidé de compenser les émissions de carbone générées par ce forum par la plantation d'arbres d'olivier, un symbole fort de notre patrimoine méditerranéen. »

Quels défis, quelle vision ?

Cependant, la route vers une Méditerranée neutre en carbone est semée d'embûches. Le contexte socioéconomique des pays méditerranéens, caractérisé par des inégalités importantes et une dépendance persistante aux énergies fossiles, complique la mise en place de politiques climatiques ambitieuses. Le Forum DecarboMed sera donc un espace crucial de dialogue et de négociation, où les participants vont tenter de concilier leurs intérêts nationaux avec les impératifs globaux de la lutte contre le changement climatique.

En ouvrant les portes de ce forum, l'Anme envoie un message fort : la Méditerranée ne peut plus attendre. La lutte contre le changement climatique doit être au cœur des politiques régionales, et chaque pays riverain a un rôle à jouer dans cette bataille collective.

DecarboMed incarne l'espoir d'une Méditerranée où la croissance économique et la préservation de l'environnement vont de pair, où les énergies renouvelables remplacent progressivement les énergies fossiles, et où la coopération régionale devient le moteur d'un développement durable et inclusif.

Appel à candidatures pour les startup

Par ailleurs, si vous êtes une startup innovante dans le domaine de la protection de l'environnement, la réduction des émissions de carbone, ou l'amélioration de l'efficacité énergétique, ne manquez pas cette occasion unique de vous faire connaître dans l'écosystème de la décarbonation méditerranéenne! DecarboMED sélectionnera, alors, 20 startup distinguées pour présenter leurs solutions, réseauter avec des acteurs clés et accéder à des opportunités de financement et de développement. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à demain, 7 septembre courant.

Ainsi, cette première édition du Forum de la décarbonisation marquera non seulement un jalon important dans la lutte contre le changement climatique, mais elle incarnera également le signal d'un engagement renouvelé et d'une ambition partagée: faire de la Méditerranée un modèle de transition écologique pour le reste du monde.