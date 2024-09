Tunisie: L'émergence des DMO - Le tourisme, une révolution en marche

Le succès de certaines organisations, DMO, illustre comment ces entités transforment les régions en destinations prisées, alliant stratégie, culture et innovation pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs.

Les Organismes de gestion de destination (OGD), également connus sous l'acronyme DMO (Destination management organisation), sont devenus des acteurs clés dans la promotion du tourisme à l'échelle mondiale. Ce concept, qui a pris son essor en Suisse, au Canada et aux Etats-Unis, se caractérise par une stratégie axée sur la communication et l'information pour valoriser les spécificités culturelles et patrimoniales d'une région. En établissant une DMO pour une destination spécifique, on vise non seulement à mettre en avant ses particularités, mais aussi à en faire un acteur incontournable sur le marché touristique. La mission principale des DMO est de promouvoir et de communiquer sur la destination qu'ils gèrent, tout en améliorant les offres touristiques locales.

La gestion d'une destination implique une coordination méticuleuse de tous les éléments qui la composent, y compris les différents acteurs du secteur touristique. Les DMO jouent un rôle stratégique en reliant ces composantes pour obtenir des résultats optimaux. Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le système de certification "Unwto.quest" des DMO met en lumière trois domaines-clés : la direction stratégique, l'efficacité d'exécution et la gouvernance fonctionnelle. Ainsi, le rôle des DMO s'étend à la direction et à la coordination des activités en suivant une stratégie cohérente pour atteindre un objectif commun.

Aujourd'hui, avec l'évolution des attentes des voyageurs, qui recherchent de plus en plus des expériences culturelles et naturelles plutôt que des produits touristiques traditionnels, les DMO ont élargi leurs responsabilités. Ils ne se contentent plus de mener des activités de marketing; ils supervisent désormais le développement stratégique des destinations. Selon l'OMT, cette tendance implique que les DMO, initialement centrés sur la promotion, gèrent désormais la planification, la coordination et la gestion des activités à un niveau stratégique, au sein d'une structure de gouvernance impliquant toutes les parties prenantes.

Un partenariat public-privé réussi en Tunisie

En Tunisie, l'une des premières initiatives de ce type a vu le jour en 2018 avec la création de DMO Dhaher. Ce projet, visant à promouvoir les régions de Tataouine, Médenine et Gabès, a été financé par le secrétariat d'Etat suisse à l'économie à hauteur de 13 millions de dinars.

L'initiative, mise en oeuvre en collaboration avec le secteur public et les acteurs locaux du tourisme, a pour objectif de rassembler tous les acteurs du secteur pour réussir collectivement la promotion de la destination. Le projet a remporté un vif succès. En 2022, la Destination Dahar a été élue meilleure destination mondiale dans la catégorie « Culture et communautés locales » lors du concours mondial organisé par le Conseil mondial du tourisme durable et l'Organisation Destination Verte à la Foire internationale de Berlin. Cette reconnaissance internationale a permis à la destination de bénéficier d'une promotion gratuite pendant un an auprès des grandes organisations et agences internationales.

Cette réussite est perçue par le ministère du Tourisme comme un modèle pour développer le tourisme alternatif et durable en Tunisie. Fort de ce succès, le secteur travaille à étendre ce modèle à d'autres régions du pays. D'autres initiatives ont vu le jour, avec la création de DMO dans des régions, telles que Djerba, Tunis-Carthage, Mahdia, Zaghouan et Le Kef. Ces organismes, fruit d'un partenariat public-privé fructueux, visent à renforcer la compétitivité et la durabilité de l'o re touristique locale. Ils s'efforcent également d'améliorer le marketing régional et d'assurer une gestion harmonisée des différentes destinations.