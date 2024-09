Afrique: CAN 2025 / Éliminatoires / Tunisie-Madagascar (1-0) - Ferjani Sassi, le sauveur !

Des occasions, il y en a eu. Des ratages à la pelle, aussi. Et alors que les débats se dirigeaient vers un triste match nul, Ferjani Sassi sauva la mise dans l'ultime minute du temps additionnel, réussissant par là même son retour en sélection.

Tunisie : Memmiche, Talbi, Meriah, Bouchniba, Abdi, Laidouni (Mejri 87'), Ben Romdhane (Sassi 70'), Ben Ouannes (Ghandri 87'), Ltaif (Khadhraoui 55'), Rafia et Youssef (Jouini 55').

Notre équipe nationale a entamé, hier soir, son parcours aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025 en accueillant à Radès le Madagacar. Et alors que sur le papier, notre team national était censé imposer sa loi à son hôte, sa mission sur le terrain s'est avérée beaucoup plus compliquée que prévu face à une sélection malgache modeste certes, mais terriblement accrocheuse, outre la très bonne condition physique de ses joueurs.

Des Malgaches athlétiques qui ont donné du fil à retordre à nos joueurs. Une vingtaine de minutes était nécessaire aux nôtres pour trouver le bon rythme et entrer progressivement dans le match.

Il a fallu, d'ailleurs, attendre la 25' pour assister, enfin, à la première alerte sérieuse de notre sélection nationale quand Mohamed Ali Ben Romdhane dribbla Démoléon et Amada avant d'adresser un tir puissant et cadré qui fut intercepté par le portier malgache, Sonny Laiton. Quelques minutes après, Hamza Rafia tenta un tir en pleine surface de réparation qui fut dégagé du pied par le gardien de but adverse (36'). Suivra une troisième tentative à la fin de la période initiale quand, parti sur la gauche, Ali Abdi centra pour Raed Bouchniba qui a vu sa grosse frappe dégagée par un défenseur adverse (44').

%

Au moment où on n'y croyait plus...

De retour des vestiaires, nos joueurs ont repris les débats avec la même détermination de vouloir en découdre au plus vite. De leur côté, les Malgaches ont préservé leur style de jeu basé sur la création du surnombre en phase défensive, tout en opérant par de longues passes en profondeur.

Et pour tenter de trouver de nouvelles solutions dans la perspective de déverrouiller la solide défense malgache, Faouzi Benzarti a incorporé, simultanément, dix minutes après l'entame de la deuxième mi-temps, Jouini et Khadhraoui respectivement à la place de Youssef et Ltaif.

Fraîchement entré, Khadhraoui allait servir sur un plateau Rafia dont le tir cadré est malheureusement intercepté par le solide gardien de but malgache (56'). Le même Khadhraoui est revenu à la charge pour servir Abdi mais le portier malgache lui a fermé l'angle de tir (84').

Et au moment où on n'y croyait plus, la délivrance est venue à l'ultime minute du temps additionnel : servi par Bilel Mejri, Ferjani Sassi monta plus haut que tout le monde pour reprendre directement de la tête dans la cage de Laiton, impuissant sur ce coup (90'+8). Ferjani Sassi n'espérait sans doute pas une meilleure façon pour marquer son retour en sélection. Il a, en tout cas, sauvé la mise à une attaque qui a terriblement piétiné hier soir.