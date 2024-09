Tunisie: See Djerba International Media Art Festival 2024 - Expérience artistique d'eau et de sel

La première édition de See Djerba marque le début de cette aventure avec un fort accent sur l'interaction entre art et l'espace qu'il accueille et l'inspire.

À partir de ce soir, Djerba sera le lieu de lancement du festival See Djerba. Ce rendez-vous artistique, qui se déroulera jusqu'à la fin de la semaine, mise sur le mariage de l'art contemporain et cadre naturel de l'île.

Né du succès d'interférence à Tunis en 2016, See Djerba marque l'expansion vers Djerba en 2017 pour que naisse See Djerba qui vient incarner la volonté du collectif de s'éloigner de la dynamique urbaine de la capitale et explorer la tranquillité insulaire. Cette transition a permis d'explorer de nouvelles dimensions de l'art en le plaçant en parfaite résonance avec le patrimoine culturel local.

Le festival See Djerba se distingue par son approche unique : chaque oeuvre est conçue pour dialoguer avec les paysages caractéristiques de l'île. Les artistes invités ont été sélectionnés pour leur capacité à intégrer leurs créations dans l'environnement naturel tout en respectant la richesse culturelle de Djerba. L'objectif est de créer une symbiose entre l'art moderne et le patrimoine local, où chaque installation ou performance s'inscrit harmonieusement dans le paysage environnant.

La première édition de See Djerba marque le début de cette aventure avec un fort accent sur l'interaction entre art et l'espace qu'il accueille et l'inspire offrant une plateforme pour des oeuvres profondément ancrées dans le tissu de l'île. Les visiteurs auront la chance de découvrir des créations qui ne sont pas seulement des objets d'art, mais aussi des éléments qui enrichissent leur expérience du lieu.

%

Car le festival propose une programmation comprenant des installations artistiques en plein air, des performances interactives, des projections vidéo. Chaque oeuvre est conçue pour être à la fois une exploration artistique et une réflexion sur la relation entre l'homme et la nature.

See Djerba ne se limite pas à une simple exposition ; c'est une célébration de la manière dont l'art peut engager un dialogue avec son environnement, et une invitation à s'immerger dans cette expérience sensorielle où chaque espace devient une toile vivante.

28 artistes nationaux et internationaux, 11 projections, 2 installations, 3 performances et 80 médiateurs artistiques avec 3 tables rondes, 6 sites et 1 circuit artistique répartis à travers des espaces emblématiques de l'île.