Congo-Brazzaville: Ballon d'or 2024 - l'Afrique faiblement représentée

Le journal France football a publié, dans la soirée du 4 septembre, la liste des trente nominés pour le Ballon d'or qui récompensera le meilleur joueur de la saison 2023-2024. Malheureusement, le continent africain n'est représenté que par l'attaquant nigérian d'origine anglaise, Ademola Lookman.

L'attaquant nigérian évoluant au club italien d'Atalanta Bergame fait partie de la liste des trente joueurs retenus pour la course au titre de meilleur joueur de la saison 2023-2024. Le parcours de Lookman la saison 2023-2024 a été séduisant grâce à son dynamisme au niveau des compétitions européennes ainsi que lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations, Côte d'Ivoire 2024.

Membre de l'équipe d'Angleterre des moins de 20 ans, il suscite l'intérêt de la Fédération du Nigeria de football en raison de la nationalité de ses deux parents. Né le 20 octobre 1997 à Wandsworth, à Londres, Ademola Olajade Alade Aylola Lookman mesure 174 cm et pèse 78 kg. Dans le club de l'Atalanta, il a joué trois saisons, pendant lesquelles il a totalisé 75 matches et marqué plus de 33 buts.

Qui succèdera à Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'or 2023 ?

Il est difficile de trouver la réponse puisque la liste des nominés vient d'être publiée. L'Afrique est mal partie puisqu'elle est très moins représentée.

Pour rappel, cette distinction couronne le meilleur joueur d'une saison sportive et plus d'une année civile et le vainqueur sera primé le 28 octobre, au Théâtre du Châtelet, à Paris. Selon plusieurs analystes, les deux favoris sont les Madrilènes Vinicius Junior et Jude Bellingrham.

%

Comme chaque année, plusieurs stars mondiales peuvent prétendre au sacre. Le fait d'avoir un seul Africain sur les trente prétendus pour le poste de meilleur joueur ne veut pas dire que le football africain a régressé, car le continent produit de nouveaux talents dans plusieurs championnats. En plus, cette récompense ne prend en compte que les joueurs évoluant en Europe.

La liste des trente nominés

Jude Bellingham (Real Madrid), Ruben Dias (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Federico Valverde (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Erling Haaland (Manchester City), Nico Williams (Athletic Bilbao), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Artem Dovbyk (Girona), Toni Kroos (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Martin Odegaard (Arsenal), Mats Hummels (Dortmund), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Rodri (Manchester City), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Dani Carvajal (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelone), Bukayo Saka (Arsenal), Hakan Calhanoglu (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lautaro Martinez (Inter Milan), Ademola Lookman (Atalanta Bergame), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).