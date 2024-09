Ile Maurice: Jean-Marie Bhugeerathee - «Noemi Alphonse n'a pas été battue à la régulière»

interview

Dans la nuit de mercredi, la déception a été grande dans le camp mauricien au Stade de France. Alors qu'on s'attendait à une première médaille de la part de Noemi Alphonse, l'exploit n'a pas eu lieu puisqu'elle a terminé au pied du podium dans la finale du 100m T54. Pour Jean-Marie Bhugeerathee, sa protégée n'a pas été battue à la régulière même si celle-ci ainsi que Brandy Perrine ont fait la fierté de Maurice.

On ne peut qu'imaginer votre déception après cette course où Noemi visait clairement un podium. Que ressentez-vous ?

Pour moi, je ne suis pas déçu. Je suis très fier de Noemi car elle s'est battue jusqu'au bout. Je peux dire qu'elle n'a pas été battue à la régulière et je pèse mes mots car je sais de quoi je parle. J'ai mes doutes sur certains athlètes mais je ne peux pas prouver cela. Je reste fier d'elle et je sais qu'elle va rebondir. Pour l'instant, on la comprend car il y a de la déception et des pleurs. Ce sont des choses qui arrivent car cela reste une finale paralympique et pas n'importe laquelle.

Maurice était tout de même représentée par deux athlètes dans cette finale. Qu'en avez-vous pensé ?

Nous devons être fiers justement d'avoir pu voir deux de nos filles disputer une finale des Jeux paralympiques. Sur cette finale, il y avait deux Américaines, deux Mauriciennes et des athlètes de différentes nationalités. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé aux Jeux paralympiques et ces deux filles ont fait la fierté de l'île Maurice. Médaille ou pas, on reste toujours fier d'elles. Pour Noemi, elle reste notre championne du monde et ça ne changera jamais.

Quelques mots sur le premier médaillé mauricien aux Jeux paralympiques, Yovanni Philippe...

Je suis super fier car c'estnotre première médaille paralympique qui est venue de Yovanni. C'est un garçon qui a travaillé très dur et qui, comme je le disais dans ma déclaration avant la course, s'il entrait dans la dernière ligne droite en étant proche (de ses concurrents), il allait finir sur le podium et ce fut le cas quand on regarde son finish. Un moment, on m'a même dit qu'il n'était pas sur l'écran mais il est juste apparu à la fin. Cette médaille est pour toute l'île Maurice et cela fait longtemps qu'on s'est préparé à ça.