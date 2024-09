Ile Maurice: Plusieurs Malgaches en situation irrégulière arrêtés

Cette semaine, plusieurs unités de la police ont mené une opération dans l'optique de débusquer le trafic de migrants, l'exploitation des enfants et d'autres formes d'exploitation humaine. Plus de 300 véhicules ont été fouillés au Mauritius Container Terminal, au Roche-Bois Gate, au New Fish Port, au Caudan et au Port-Louis Waterfront.

Une vingtaine de boutiques ont été perquisitionnées, une quinzaine de bateaux cargo et de bateaux de pêche aussi. Plus de 200 étrangers ont été fouillés pour voir s'ils étaient en règle. Un Malgache a été arrêté par la National Coast Guard Intelligence Cell sur un bateau de pêche, le Royal Phoenix, à quai au New Fish Port. Ce bateau appartient à la compagnie Babul & Sons Fishing Ltd et son propriétaire n'est autre que Ritesh Gurroby. Son frère et lui ont été arrêtés en 2021 dans le sillage d'une saisie record de drogue à Pointe-aux-Canonniers. Un Restricting order de la cour pèse sur ce bateau après l'arrestation des frères Gurroby. Le Malgache qui vivait à bord était en situation irrégulière. Il est détenu au poste de police de Vallée-des-Prêtres jusqu'à son rapatriement.

Plusieurs unités de la police ont pris part à cette opération : le Passport and Immigration Office, l'Anti-Drug and Smuggling Unit, la Customs and Anti-narcotics section de la Mauritius Revenue Authority, la Special Support Unit de la police, l'Emergency Response Service, la Divisional Support Unit, la Mauritius Ports Authority et la Divisional Criminal Intelligence Unit. L'opération était supervisée par l'assistant commissaire Sookun, responsable de la police du port, en collaboration avec le chef du Central Crime Investigation Department, l'assistant commissaire Rajaram, les unités de la Criminal Investigative Division (CID) de l'île, ainsi que des représentants du ministère du Travail et la Brigade pour la protection de la famille.

Cette action fait suite à l'intégration de Maurice dans le Colombo Security Conclave, qui regroupe plusieurs pays de la région ayant des intérêts communs en matière de sécurité maritime, de lutte contre le terrorisme et de gestion des menaces transnationales.

Tragédie sur ce bateau

Une tragédie s'est jouée en novembre 2014 sur le bateau Royal Phoenix. Son skipper d'alors, Rameshwar Ram Dhauro, 39 ans, qui pêchait à bord, a ramené un requin qui l'a mordu. Il a saigné à mort. Le 2 mai 2021, à Pointe-auxCanonniers, Ritesh Gurroby, son frère Niresh, ainsi que d'autres suspects ont été arrêtés à la suite d'une saisie record de 243 kilos d'héroïne et de 27 kilos de haschisch.

Par ailleurs, le 2 septembre, dans le cadre de l'opération régionale de répression du trafic humain, les policiers de la CID de la division Nord, ont perquisitionné une guest house à Goodlands. Plusieurs couples, dont des femmes malgaches, ont été découverts dans différentes chambres. Tous ont été arrêtés et conduits au bureau de la CID de Piton pour interrogatoire. Le propriétaire de la guest house, un habitant de Poudre-d'Or, a aussi été arrêté. Lors de la perquisition, les forces de l'ordre ont trouvé deux registres relatifs aux activités suspectes et une somme de Rs 5 000 dans un coffre-fort, représentant les recettes de ce trafic illicite.