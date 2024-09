Ile Maurice: La nouvelle promesse de Pravind Jugnauth aux jeunes propriétaires

En cas de réélection de l'actuel gouvernement, les jeunes Mauriciens âgés de 18 à 35 ans qui contracteront un prêt bancaire pour l'achat ou la construction d'une maison bénéficieront, sous certaines conditions, d'un taux d'intérêt de 0 %. Le gouvernement prendra en charge les intérêts auprès des banques qui accorderont ces prêts, une mesure qui pourrait concerner plus de 250 000 jeunes. C'est l'annonce faite hier soir par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, à Olivia, lors de l'inauguration de 64 maisons construites par la New Social Living Development Ltd.

«Cette mesure vise à garantir que chacun puisse avoir un toit», a-t-il déclaré, tout en profitant de cette tribune pour dresser le bilan des réalisations de son gouvernement et critiquer ce qu'il a qualifié de «manque de considération» du gouvernement en place entre 2005 et 2010. Selon lui, l'ancien régime n'a pas fait du logement pour les plus démunis une priorité. Fustigeant la qualité des maisons construites par le Parti travailliste (PTr), qu'il a qualifiées «d'indignes», il a souligné que son gouvernement, au contraire, ne se préoccupe ni de l'appartenance politique de la population ni des régions spécifiques pour la construction de logements sociaux.

«Mon gouvernement agit de manière équitable en donnant la considération à tout le monde», a-t-il insisté. Le Premier ministre a également rappelé d'autres mesures phares, telles que l'instauration du salaire minimum garanti, et a affirmé que son gouvernement était prêt à faire davantage si les circonstances le permettent. Il a mis en avant les efforts entrepris pour octroyer des terrains destinés à la construction de maisons et le soutien offert aux familles vulnérables.

Le Premier ministre adjoint et ministre du Logement et de l'aménagement du territoire, Steven Obeegadoo, présent à l'inauguration, a lui aussi critiqué le régime du PTr, en soulignant que la circonscription n°10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est), où se situe Olivia, est la première à voir l'inauguration de 64 maisons. D'ici deux mois, 212 maisons au total seront livrées. Il a déploré le fait que l'ancien régime ait négligé cette région, indiquant que de 2005 à 2014, aucune maison n'a été allouée dans cette circonscription. «Depuis novembre 2018, 3 000 maisons ont été remises à la population», a-t-il dit. Il a ajouté que le gouvernement «pe al livre lakaz lor lakaz ek pe al kas tou rekor».