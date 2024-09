Ile Maurice: Manque d'enseignants et problèmes techniques

Depuis plusieurs mois, quelques écoles primaires à travers le pays font face à un manque d'enseignants en TIC (technologies de l'information et de la communication). Vishal Baujeet, président de la Government Teachers Union (GTU), explique que ce manque est souvent causé par divers facteurs, notamment les congés maladie, les départs à la retraite ou encore les vacances des enseignants titulaires.

Il est souligné que, pour les enseignants en ICT, le ministère de l'Éducation a souvent recours à l'embauche de supply teachers pour ces postes. Toutefois, ces derniers, souvent en quête de meilleures opportunités professionnelles, quittent le secteur de l'enseignement dès qu'une offre plus avantageuse se présente. «Les supply teachers sont souvent en poste pendant des années sans embauche permanent et dès qu'ils trouvent mieux ailleurs, ils s'en vont», soulignent des enseignants. Vishal Baujeet fait ressortir que bien que la matière des TIC soit évaluée au niveau des écoles, elle ne fait pas partie des core subjects du PSAC (Primary School Achievement Certificate.) Cependant, les élèves doivent passer des examens internes dans cette matière, ce qui rend la présence d'enseignants qualifiés en TIC encore plus indispensable.

Le président de la GTU souligne également que le ministère a récemment procédé au recrutement de 450 general purpose teachers (enseignants polyvalents), une initiative qui apporte un certain soulagement au secteur primaire. L'année dernière, ce secteur a connu un manque accru d'enseignants, rendant cette initiative d'autant plus nécessaire. La formation de ces nouveaux enseignants se déroulera en deux groupes. Un groupe de 225 recrues a déjà rejoint les écoles dès le 6 mars. Parmi eux, il y a des anciens du Holistic Education Programme, des ex-support teachers, ainsi que des ex-supply teachers qui ont déjà une expérience dans le domaine. Le second groupe, quant à lui, sera en formation jusqu'en janvier 2025.

Tablettes pas connectées

Par ailleurs, l'année dernière, le ministère de l'Éducation a lancé le programme Early Digital Learning, visant à moderniser l'approche pédagogique pour les Grades 5 et 6. Ce programme ambitieux a permis à environ 25 000 jeunes élèves de recevoir des tablettes tactiles, conçues pour enrichir leurs révisions en classe et faciliter l'apprentissage numérique. Cependant, plusieurs défis techniques continuent de compromettre l'efficacité de ces outils pédagogiques. Parmi les principaux problèmes rencontrés, les enseignants dénoncent une fois de plus des difficultés liées à la connectivité. Les connexions internet instables dans certaines écoles rendent l'accès aux ressources en ligne difficile, voire impossible. Ces interruptions freinent l'utilisation des tablettes, limitant ainsi les possibilités d'apprentissage interactif que ces dispositifs étaient censés offrir. «Les logiciels préinstallés sur les tablettes rencontrent également des problèmes récurrents. Nous ne pouvons pas les utiliser comme prévu. Il y a des problèmes qui n'ont toujours pas été résolus», déplore un enseignant.