Congo-Brazzaville: Fifda 2024 - La quatorzième édition débute ce 6 septembre

La 14e édition du Festival international des films de la diaspora africaine (Fifda) démarre ce 6 septembre à Paris, en France, et va présenter douze films inédits issus d'Afrique, des Caraïbes, des Amériques et d'Europe.

Les douze films sont originaires de quinze pays, entre autres, de l'Egypte, du Kenya, du Mali et du Rwanda, des Etats-Unis, de la Suisse, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Pendant trois jours, ils seront proposés pour la projection. Aussi, chaque projection sera suivie de débats avec les réalisateurs, offrant une occasion unique d'échanger sur les thèmes abordés ainsi qu'une opportunité de découvrir des histoires puissantes et de rencontrer des réalisateurs engagés. Cela permettra également aux amoureux du cinéma d'explorer l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora.

Dans cette sélection figurent « Walter Rodney : ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez » d'Arlen Harris et Daniyal Harris-Vajda; « Kafe négro : Cuba et la révolution haïtienne » de Mario Delatour ; « Mère Suriname / Mama Sranan » de Tessa Leuwsha ; « Un morceau de notre Terre » de Yuhi Amuli ; « Emna Bouslama Chamekh ; « Big Little Women » de Nadia Fares ; « Taané » d'Alioune Ifra Ndiaye ; « Le garçon de wall street, Kipkemboi » de Charles Uwagbai et bien d'autres.

Cette année promet un événement riche en découvertes culturelles et en célébration du cinéma. Le festival proposera des oeuvres inédites mettant en lumière la diversité culturelle et les enjeux sociaux contemporains. Selon les initiateurs, à travers cette sélection unique de films inédits, le Fifda 2024 continue de célébrer la richesse culturelle et la diversité des voix de l'Afrique et de sa diaspora.

Signalons que ce festival est un projet social qui a pour mission de présenter à un large public des films issus de la diaspora africaine, dans le but d'élargir l'intérêt pour les cinémas d'Afrique. Depuis 2011, il propose chaque année, à Paris, une sélection de films inédits ou peu connus qui met en lumière « le regard des Africains et de la diaspora africaine sur la société ». Le Fifda est le point de rencontre cinématographique annuel en Europe pour tous ceux qui veulent ouvrir la réflexion sur et explorer le partage des histoires, expériences et aspirations des personnes d'Afrique et d'origine africaine partout dans le monde.